Sokak köpekleri için dört kıtadan yardım topladılar

Cihan Nazlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı ülkelerden insanların maddi yardımda bulunmaya başlamasıyla sokak köpekleri için kulübeler yaptırdıklarını söyledi. Nazlıoğlu, 600 lira maliyetli birer metrekarelik 15 kulübe yaptırdıklarını anlatan Nazlıoğlu, yapımı süren 25 kulübenin daha olduğunu dile getirdi.

Anne ve babasının çalışmak için gittiği Avustralya'da dünyaya gelen Cihan Nazlıoğlu (24), iki yıl önce ağabeyi Devran Nazlıoğlu (30) ile memleketi olan Adana'ya döndü.

YUSUF KOYUN - Adana'nın Karataş ilçesinde iki kardeşinin sokak köpeklerinin barınma sorununa çözüm bulmak için sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine Türkiye'nin yanı sıra 9 ülkeden çok sayıda kişi 40 kulübenin yapımı için destek sağladı.

- "Barınak yaptırmayı amaçlıyoruz"

Nazlıoğlu, yardımlarla yapılan kulübelere bağışçıların isimlerinin ve ülke bayraklarının yer aldığı levhalar astıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu bağışçılardan biri de İsveçli Angelica Lindstrom'dur. Onun adına yaptırılan kulübeyi de ilçedeki balıkçı barınağına yerleştirdik. Lindstrom'un sayesinde balıkçı barınağındaki hayvanların da artık kalacak bir yeri oldu. Kendisi de ülkemize gelerek bu çalışmalarımızda bize destek oldu. Bizi ziyarete gelen bağışçılarımız yaptığımız çalışmaları görünce daha çok destek olmak istiyor."

Çıktıkları yolda dünyanın farklı bölgelerinden insanların kendileriyle temasa geçerek destek olmak istediğini dile getiren Nazlıoğlu, "Çeşitli ülkelerden insanların yardımları sürüyor. Bu bağışlarla daha çok sokak hayvanına hizmet edecek bir barınak yaptırmayı amaçlıyoruz." dedi.

- Adına yapılan kulübeyi görmek için Türkiye'ye geldi

İsveçli Angelica Lindstrom da Nazlıoğlu kardeşlerin sokak köpeklerine kulübe yapmak için sosyal medyada çağrıda bulunması üzerine onlarla iletişime geçtiğini, bir kulübenin yapılmasına aracılık etmek için maddi destekte bulunduğunu söyledi.