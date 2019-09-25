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Sokak köpekleri, ilçe merkezine inen ayıyı kovaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:50 | Son Güncelleme

 RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine inen ayıyı sokak köpekleri kovaladı.

Sokak köpekleri, ilçe merkezine inen ayıyı kovaladı

Mehmet Can PEÇE/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA)- RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine inen ayıyı sokak köpekleri kovaladı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Çamlıhemşin’de dün gece saatlerinde bir ayı, ilçe merkezine indi. İnönü Bulvarı'nda ayıyı fark eden sokak köpekleri, peşine düştü. 7 köpek tarafından kovalanan ayı, bir iş yerine girmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Caddede kaçmayı sürdüren ayı, bir süre sonra ormanlık alana girip, gözden kayboldu.
Sokak köpeklerinin ayıyı kovaladığı anlar kameraya yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Sokak köpekleri, ilçe merkezine inen ayıyı kovaladı

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