Sokak köpekleri pompalı tüfekle vuruldu

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da kimliği belirsiz kişi, hayvansever Mustafa Güngör’ün beslediği sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş açıp, birini öldürdü, diğerini de yaraladı. Mahalle sakinleri, saldırganın yakalanıp, en ağır şekilde cezalandırılması için çağrıda bulundu. Olay, merkez Çukurova ilçesi Kurttepe Mahallesi'ndeki dinlenme parkında meydana geldi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Güngör’ün beslediği sokak köpeklerine, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların başına isabet ettiği köpeklerden biri telef olurken, bir köpek de bacaklarından yaralandı. Köpeğin beslenme ve bakım işleriyle ilgilenen Mustafa Güngör, saldırı nedeniyle şoke olduğunu söyledi. Köpeklere ateş eden kişinin sol ayağının aksak, kısa boylu, etine dolgun, hafif kirli sakallı bir adam olduğunu belirten Güngör, "Biz Allah rızası için ilgileniyoruz, bakıyoruz bu hayvanlara ama adamın biri vuruyor, öldürüyor. Devletin buna el atmasını istiyoruz. Bu şahsın yakalanmasını ve daha sert cezalarla cezalandırılmasını istiyoruz. Canlı vurmakla insan vurmak aynıdır. Daha önce 2 hayvan öldürmüş, gereken cezayı almayınca bir kız çocuğuna tecavüz edip öldürmüş bir adamın haberlerine şahit olduk. Gereken neyse yapılmalı” diye konuştu. SİLAHI GÖSTEREREK TEHDİT ETMİŞ Silah seslerini duyup, evinin balkonundan dışarı baktığında saldırganı gördüğünü aktaran mahalle sakinlerinden Kenan Çetin ise aşağı inip şüphelinin peşine düştüğünü söyledi. Kestirmeden gidip, saldırganın önüne çıktığını öne süren Çetin, "‘Sen mi vurdun onu?’ diye sorduğumda pardösüsünün altından tüfeği gösterdi. Ben de geri çekilmek zorunda kaldım. Elinde tüfek olmasaydı, müdahale edecektim. Köpeğin biri öldü, diğerini de arkadaşlarla veterinere yetiştirdik. Şüpheli de bu sırada kaçtı” dedi. Yaralı köpeğe müdahale eden veteriner hekim Ömer Küçükakçalı da köpeğin ön ve arka bacaklarına saçmaların isabet ettiğini, gerekli müdahalelerin yapıldığını ve hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

