HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak köpekleri sürekli aynı noktada havlayınca ortaya çıktı! Sakarya’da korkunç olay: Sadece kemikler ve elbiseleri bulundu…

Sokak köpekleri sürekli aynı noktada havlayınca ortaya çıktı! Sakarya’da korkunç olay: Sadece kemikler ve elbiseleri bulundu…

04.06.2024 12:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, köpeklerin sürekli aynı yere giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir vatandaşın ihbarı üzerine bölgede yapılan araştırmada tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Sokak köpekleri sürekli aynı noktada havlayınca ortaya çıktı! Sakarya’da korkunç olay: Sadece kemikler ve elbiseleri bulundu…

Sakarya'da ihbar sonrası bir tarlada yapılan incelemede tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Adapazarı ilçesi Alandüzü Mahallesi Çeşme mevkisindeki bir tarlada meydana geldi. Sokak köpeklerinin sürekli aynı noktaya giderek havlamasından ve gelen kokudan şüphelenen bir kişi, durumu jandarmaya bildirdi.

2

Bölgeye gelip, inceleme yapan ekipler tişört, ayakkabı ve bir insana ait olduğu değerlendirilen kemikler buldu. Kemikler ile diğer malzemeler muhafaza edilerek, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

3

Buradaki incelemelerin ardından kemiklerin insana ait olup olmadığı belirlenecek. Kemikler insana ait çıkarsa, DNA testi ile ölen kişinin kimliği tespit edilecek. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Lüks aracıyla gece mahalleyi birbirine kattı! Hiçbir şey olmamış gibi gitti evine uyuduLüks aracıyla gece mahalleyi birbirine kattı! Hiçbir şey olmamış gibi gitti evine uyudu
Kız kavgası kanlı bitti! Sokak ortasındaki cinayet anı kameradaKız kavgası kanlı bitti! Sokak ortasındaki cinayet anı kamerada
Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladıYaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı
Anahtar Kelimeler:
cinayet Sakarya kemik haberler sokak köpekleri
En Çok Okunan Haberler
Altın fiyatları için kritik tarih: Uzman isim 'Çok kıymetli, beklemek gerek' diyerek duyurdu

Altın fiyatları için kritik tarih: Uzman isim 'Çok kıymetli, beklemek gerek' diyerek duyurdu

Hande Erçel'in bacak gösterme çabası ve Sabancı'nın gerilimi! Sosyal medyayı salladı

Hande Erçel'in bacak gösterme çabası ve Sabancı'nın gerilimi! Sosyal medyayı salladı

Naci Görür'den uyarı geldi! 'Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç'

Naci Görür'den uyarı geldi! 'Belediyeler şimdiden düşünmeli, deprem olduğu zaman çok geç'

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bu acıya yürek dayanmaz! Araçta bırakılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

Ankara'da yasak aşk dehşeti! Eşini ve evdeki adamı öldürüp intihar etti

'Ucuza hac' pahalıya patladı: Sözde derviş sırra kadem bastı

'Ucuza hac' pahalıya patladı: Sözde derviş sırra kadem bastı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Ömürlük termos arayanların tercihi! İndirim devam ediyor, kaçırmayın

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

Yaz kombinlerinize çok yakışacak! Büyük Camper indirimi başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.