HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak köpekleri yaşlı adamı tanınmaz hale getirdi! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Sokak köpekleri yaşlı adamı tanınmaz hale getirdi! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

24.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Hatice ve Mustafa Topal çiftinden Hatice Topal taburcu edilirken, 72 yaşındaki adamın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Hafif yaralı Hatice Topal, ''Beni ayağım ve kalçamdan ısırdı, sonra da eşimin yüzü, eli ayağı her yerini ısırdı. Eşim tedavisinden sonra eve geldi ama fenalaşınca yoğun bakıma götürüldü ve halen tedavi altında. Bizim canımız yandı, yoğun bakımda tedavi görüyor'' dedi.

Sokak köpekleri yaşlı adamı tanınmaz hale getirdi! Yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor

Yenice Mahallesi'nde yaşayan Hatice-Mustafa Topal çifti, 9 Mayıs'ta aynı mahallede oturan oğullarının yanına gitmek için yürürken, sokakta karşılarına çıkan köpeklerin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtulan çift, hastaneye kaldırıldı. Köpeklerin ayak ve kalçasından ısırdığı Hatice Topal, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yüz, ayak ve kollarından ısırılan Mustafa Topal ise tedaviye alındı. Nurdağı'ndaki tedavisinin ardından taburcu edilen Mustafa Topal, evde bir süre sonra enfeksiyon kaptığı için durumu ağırlaşınca Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen Topal'ın tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor.

kopek-saldirisinda-yaralandi-gunlerdir-yasam-savasi-veriyor-_7368_dhaphoto1

''CANIMIZ YANDI, EŞİM YOĞUN BAKIMDA''

Taburcu olduktan sonra evinde kendini toparlamaya çalıştığını dile getiren Hatice Topal, "Akşam saatlerinde eşimle birlikte oğlumuzun evine giderken, aniden karşımıza köpek çıktı ve bana saldırdı. Köpek, beni ayağım ve kalçamdan ısırdı, sonra da eşimin yüzü, eli ayağı her yerini ısırdı. Eşim tedavisinden sonra eve geldi ama fenalaşınca yoğun bakıma götürüldü ve halen tedavi altında. Bizim canımız yandı, eşim yoğun bakımda tedavi görüyor. Başkalarının canının yanmaması için yetkililerin önlem almasını istiyoruz" diye konuştu.

kopek-saldirisinda-yaralandi-gunlerdir-yasam-savasi-veriyor-_7368_dhaphoto6

Saldırı sonrası annesine yardımcı olan Fatma Keskin, "Annem ile babam akşam saatlerinde kardeşimin evine giderken saldırıya uğruyor. Babam annemi kurtarmak isterken, feci şekilde yaralanıyor. Babam günlerdir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Annem de halen kendisini toparlayamadı" ifadelerini kullandı.

kopek-saldirisinda-yaralandi-gunlerdir-yasam-savasi-veriyor-_7368_dhaphoto4

Screenshot_7

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız İçinden fare çıktı, ekmek alamaz oldular: Olayın şokundayız
Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması!Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması!
Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltıMarmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Memur ve emekli maaşlarına en az yüzde 40 zam

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Benzin fiyatlarıyla ilgili bir iyi bir de kötü haber

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine binlerce kişi akın etti

Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Soylu'dan flaş 'idam' sözleri: Evet ağza hoş gelmiyor ama...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı! Görevliler...

Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...

Yüz binlerce lira verip ev aldılar, gerçeği öğrenince ise...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

Sosyal medyadan isyan etti! “Otel havlusu küçük geldi”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

“Göğüslerim o kadar büyük ki iç çamaşırlarım olmuyor”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Saç tellerini tek tek yoldu! “Dünyevi bağlarımdan vazgeçtim”

Cinsel dürtüleri harekete geçirin! Efsane tarif

Cinsel dürtüleri harekete geçirin! Efsane tarif

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.