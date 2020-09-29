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Sokak köpeklerinden kaçarken ölen Halilcan’ın feci kaza anı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:59 | Son Güncelleme

İzmir’in Bergama ilçesinde, bisikletiyle dolaşan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen, iddialara göre sokak köpeklerinden kaçarken yol kenarında duran kamyonete çarptı.

İzmir’in Bergama ilçesinde, bisikletiyle dolaşan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen, iddialara göre sokak köpeklerinden kaçarken yol kenarında duran kamyonete çarptı. Kaza sırasında kafasından darbe alan ve hastaneye kaldırılan Halilcan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Halilcan’ın kamyonete çarpma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Bergama ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen, 20 Eylül 2020 tarihinde bisikletiyle gezmek için sokağa çıktı. İddialara göre, bu sırada sokakta bulunan köpekler Halilcan’a saldırdı. Panik halinde bisikletiyle kaçmaya çalışan Halilcan, yokuş aşağı hızla giderken bu kez önüne başka bir sokak köpeği çıktı. Sokak köpeğine çarpmamak için bisikletin direksiyonunu kıran Halilcan, yol kenarında park halinde duran kamyonete çaptı.
Çarpmanın etkisiyle kafasına darbe alan Halilcan, yere yığıldı. Daha sonra Halilcan Gürgen’e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. 14 yaşındaki Halilcan, Bergama Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Feci kaza kamerada
Öte yandan 14 yaşındaki Halilcan Gürgen’in kaza anı kameralara yansıdı. Görüntülerde, iddialara göre sokak köpeklerinden kaçan Gürgen, bisikletiyle yokuş aşağıya iniyor. Bu sırada Gürgen’in karşısına bir başka sokak köpeği çıkarken, o sırada 14 yaşındaki Gürgen bisikletin direksiyonunu kırarak hızla park halindeki kamyonete çarpıyor. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıyor.

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