HABER

Sokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 19:21 | Son Güncelleme

BATMAN'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı.

Sokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılar

BATMAN, (DHA)- BATMAN'da kimliği belirsiz 2 kişi, kemerle sokak köpeklerine dakikalarca şiddet uyguladı. Sosyal medyada paylaşılan kamera görüntülerini inceleyen polis, köpeklere şiddet uygulayan 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
Olay, pazar günü, Gültepe Mahallesi Yeniçağ Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen 2 kişi, caddedeki refüjde oturan 2 sokak köpeğine dakikalarca şiddet uyguladı. Cep telefonuna kaydedilen görüntülerde, bir kişinin köpekleri tuttuğu, diğerinin ise belinden çıkardığı kemerle köpeklere vurduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan ve tepki toplayan görüntüler üzerine Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu Batman İl Temsilcisi Hazal Karaaslan da 2 kişi hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi. Polis, görüntülerdeki 2 kişinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılarSokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılarSokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılarSokak köpeklerine kemerle işkence uyguladılar

Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!Öğrenciler yardım için çırılçıplak soyundu!
Şemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildiŞemdinli'de gümrük kaçağı sigara, akaryakıt ve çay ele geçirildi
Servis aracı köprülü kavşaktan alt yola uçtu: 1 yaralıServis aracı köprülü kavşaktan alt yola uçtu: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Muharrem İnce'den flaş 'Fatih Portakal' açıklaması

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oldu

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki'yle ilgili flaş iddia! Erdoğan: Hulusi Bey önerdi! Yanıldık

Baldız enişte aşkı dizinin başını yaktı! ATV hemen yayından kaldırdı

Baldız enişte aşkı dizinin başını yaktı! ATV hemen yayından kaldırdı

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

CHP'nin İstanbul, Ankara, Adana ve Antalya adayları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Bu kış izlemeniz gereken 5 efsane film

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

İzmir'de hastanede skandal olay! Doğuma girdi, bu hale geldi

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Yüksek hızlı tren kazasından yaralı kurtuldu: Tren hareket ettikten 10 dakika sonra...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sokak ortasında dedikodu kavgası: Saçından çekip yerde sürüklediler

Sokak ortasında dedikodu kavgası

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

Öğrenci servisinde mide bulandıran olay

'Aldatıyorsun' dedi, tüfekle öldürdü!

'Aldatıyorsun' dedi, kabusu yaşattı!

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Bu da Trabzonlu vatandaşın kış bahçesi

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

Amatör balıkçının oltasına takıldılar! Her şey 4 saatte oldu

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

6 çocuk babası! Ağlaya ağlaya izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.