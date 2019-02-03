Sokak köpeklerini eski çöplük alanında ölüme terk ettiler

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde aralarında çok sayıda yeni doğmuş yavrunun da bulunduğu sokak köpekleri, eski çöplük alanında adeta ölüme terk edildi.

Tuzluca’da eski çöplük alanına kim veya kimler tarafından bırakıldığı bilinmeyen çok sayıda sokak köpeği, ilçe halkından Musa Yiğit’in dikkatini çekti. Çöplük alanında terk edilen köpekleri gören Yiğit, açlıktan telef olmamaları için köpeklere çuvallar dolusu ekmek getirerek karınlarını doyurdu. Sokak köpeklerini videoya alarak sesini duyurmaya çalışan Musa Yiğit, “Burası Iğdır’ın Tuzluca ilçesi, belediyenin eski çöp alanı. Bir sürü başıboş, henüz yavru köpekler burada sahipsiz olarak ölüme terk edilmiş durumdalar. Belediyede çalışan veteriner tarafından kendi imkanlarıyla 3-4 tane derme çatma küçük barınak yapılmış burada. Bu tabii ki yeterli değil. Bu sahipsiz hayvanlara acilen barınak lazım. Hayatta kalabilmeleri için ekmek, yiyecek lazım. Buradan sesleniyorum, duyarlı olalım. Bu hayvanları yaşatalım, ölüme terk etmeyelim” dedi.



