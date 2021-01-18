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Sokak köpeklerini öldüren kişi yakalandı

18.01.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Sokak köpeklerini öldüren kişi yakalandı

Konya’nın Güneysınır ilçesinde iki sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı.

Konya’nın Güneysınır ilçesinde iki sokak köpeğini av tüfeğiyle öldüren şüpheli yakalandı. Şahsa 4 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken tüfeğine el konuldu.
Olay, ilçeye bağlı Habiller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki sokak köpeğinin vurularak öldürüldüğü ardından boş su kanalına atıldığı ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı. Yapılan araştırmada hayvanların İsmail S. (28) tarafından vurulduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsa Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet etmek suçundan 4 bin 150 lira idari para cezası uygulanırken ruhsatsız av tüfeğine el konuldu, mala zarar verme suçundan da işlem yapıldığı öğrenildi.

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