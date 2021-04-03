HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı kameralara yansıdı

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı kameralara yansıdı

03.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okuldan dönen öğrenciye sokak köpekleri saldırdı.

Sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı kameralara yansıdı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde okuldan dönen öğrenciye sokak köpekleri saldırdı. Saldırıyı son anda fark eden bir sürücü aracıyla köpekleri alandan uzaklaştırdı.
Olay dün saat 11.55’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi’nde ismi öğrenilemeyen Dicle İlkokulu öğrencisi okul çıkışında iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde çocuğun köpeklerden kurtulmak için koştuğu görülüyor. Saldırıyı fark eden bir sürücü aracını köpeklerin üzerine sürünce köpekler çocuğa saldırmayı bırakarak alandan uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar da çocuğa doğru koşarak yardıma geldi.
Çevredekilerin yardımı sayesinde çocuğun saldırıda yara almadığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Uzman isimden korkutan 'yeni mutasyon' uyarısı

Ne zaman emekli olurum? Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Erkekte ve kadında emeklilik yaşı kaç?

Marketler kaça kadar açık? Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Cumartesi pazar marketler kaçta kapanıyor?

Son Dakika: Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem

Sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte il il sokağa çıkma saatleri

Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor?

Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

Doç. Dr. Tolga Tolunay bakan yardımcısı oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.