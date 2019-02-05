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Sokak köpeklerinin kedi evine saldırısı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:01 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de yayın yapılan televizyon kanalında çalışanlar tarafından kedilerin barınması için yapılan kedi evine, sokak köpekleri saldırdı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'de yayın yapılan televizyon kanalında çalışanlar tarafından kedilerin barınması için yapılan kedi evine, sokak köpekleri saldırdı. Kedi evi, hasar görürken, bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi'ndeki binada yayın yapılan televizyon kanalının çalışanları, çevredeki sokak kedileri için ön kısma kedi evi yaptı. Evin içini battaniye ve yastıkla donatan televizyon çalışanları, gün içinde gelen 10 kediyi de mamayla besliyor. Kedilerin soğuk havada barınıp, beslendiği kedi evine, 1 Şubat'ta sokak köpekleri saldırdı. Sokakta kovaladıkları kedilerin televizyon binası önündeki kedi evine girdiğini gören köpekler, yuvaları dağıttı. 3 sokak köpeği, kedi yuvalarındaki tüm örtü, yastık ve çarşafları dışarı çıkarıp, dağıttı. Köpekler, kedi evini talan edip, parçaladı. Bu anların, binanın güvenlik kamerasınca anbean kaydedildiği görüntüleri ortaya çıktı. Hasar gören kedi evi, kanal çalışanlarınca düzeltilerek, eski haline getirildi.

Kanal çalışanlarından Mülayim Cengiz, sabah iş yerine geldiğinde kedi evindeki dağınıklığı fark ettiğini ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelediklerini belirterek, "Görüntülerden kedilerin saldırıya uğradığını gördük. Neyse ki kedilerde bir şey yok" dedi.

Kanalda muhabir olarak görev yapan Pınar Çankaya ise kedi evini birlikte çalıştığı arkadaşlarıyla yaptıklarını dile getirip, "Köpeklerin kedi evine saldırdığını görünce şok olduk. Neyse ki köpekler, kedilere zarar verememiş" diye konuştu.

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