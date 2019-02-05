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Sokak köpeklerinin kedievine saldırısı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 22:02 | Son Güncelleme

Sokak köpeklerinin kedievine saldırısı kamerada

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, bir kedievine sokak köpeklerinin saldırma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Saraylar Mahallesi'ndeki özel bir televizyon kanalının çalışanları, çevrede bulunan sokak kedilerinin soğuk havada barınması için iş yerinin ön kısmına kedievi yaptı.

Yuvanın içini battaniye ve çarşafla donatan televizyon çalışanları, 10 kadar kedinin kaldığı barınaktaki kumaş parçalarının barınak dışında dağınık vaziyette olduğunu, kedievinin talan edildiğini fark edince iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, sokakta kovaladıkları kedilerin televizyon binası önündeki kedievine girdiğini gören 3 köpeğin, yuvadaki örtü ve çarşafları dışarı çekmesi yer alıyor. Uzun süre içerideki kedilerle mücadele eden köpeklerin, kedilerin patilerinden korkmalarına rağmen bez parçalarını dışarı çektiği görülüyor.

- "Kedilere bir şey olmamış"

Televizyon kanalı çalışanı Zafer Güvenç, sokak hayvanlarına şiddet ve kötü muamele endişesiyle güvenlik kamerasına baktıklarını belirterek, "Sokak kedileri için oluşturduğumuz bu yuvayı kim bu hale getirebilir ki diye düşündük, ancak görüntüler karşısında şoke olduk. Bizim kedievlerine sokak köpekleri saldırmış. 3 sokak köpeği kovaladığı kedilerin arkasından yuvalara saldırıyor ve yuvaları adeta dağıtıyor. Neyse ki kedilere bir şey olmamış." ifadesini kullandı.

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barınak kedi köpek saldırı

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