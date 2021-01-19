Sokak köpeklerinin kediye saldırması kameraya yansıdı

Karaman’da sokak köpeklerinin kovaladıkları kediyi yakalaması ve boğmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dört gün önce sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde yaşandı. Güvenlik kamerasının çektiği görüntülerde sokak köpeklerinden kaçan kedi, müstakil bir evin bahçesine girdi. Kedinin arkasından bahçeye giren beş köpek, yakaladıkları kediyi orada boğarak parçaladı. İsminin açıklamasını istemeyen ev sahibi, sabah işe gitmek için otomobilinin başına geldiğinde aracın yanında parçalanarak ölmüş kediyi bulduğunu ve güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde kediyi köpeklerin öldürdüğünü gördüğünü söyledi.



