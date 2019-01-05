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Sokak köpeklerinin saldırdığı lise öğrencisinin ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde belediye ekipleri, bir eve baskın yaparak 20 köpeği barınağa götürdü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği Hacılar ilçesinde, belediye ekipleri bir eve baskın düzenleyerek 20 köpeği barınağa götürdü.

İlçeye bağlı Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden lise öğrencisi Mehmet Özer'in cenaze töreninin ardından belediye ekipleri, köpek beslediği öğrenilen A.T'nin evine baskın düzenledi.

Polis ekipleri eşliğinde yapılan baskında, bahçede ve evde bulunan yaklaşık 20 köpek, görevliler tarafından alınarak kamyonete yüklendi.

Köpekler, Hayvan Barınma Merkezi'ne götürüldü.

Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 9. sınıf öğrencileri Mehmet Özer ve Ali Tuğrul, dün, Akdam Mahallesi'nde sokak köpeklerinin saldırısına uğramış, öğrencilerden Özer olay yerinde hayatını kaybetmişti. Özer'in cenazesi bugün öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verilmişti.

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