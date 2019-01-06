Sokak köpeklerinin saldırdığı lise öğrencisinin ölümü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından, Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki lise öğrencisi Mehmet Özer'in, otopsi işlemi sonucunda, yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğünün tespit edildiği bildirildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, olayın nöbetçi savcıya bildirilmesi üzerine, ilgili ilk talimatların verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ardından, Kayseri Adli Tıp Şube Müdürlüğünde görevli iki adli tıp uzmanının da katılımıyla müteveffanın cesedi üzerinde gerçekleştirilen otopsi işlemi neticesinde Mehmet Özer'in yırtıcı hayvan yaralanmasına bağlı büyük arter ve geniş yumuşak doku yaralanması ile bunlardan gelişen kanama sonucu öldüğü tespit edilmiştir. Olay sırasında ölen Özer'in yanında bulunan tanık öğrencinin beyanları ve bu öğrencinin haber vermesi üzerine Özer'i kurtarmak amacıyla olay yerine intikal eden okul görevlileri ile öğrencilerinin ve ayrıca olaya müdahale eden Hacılar İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin anlatımından müteveffanın sahipsiz köpek saldırısına maruz kaldığı anlaşılmıştır."