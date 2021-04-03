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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden kurtuldu

03.04.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’un Eynesil ilçesinde 10’dan fazla sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk inşaat işçilerinin yardımına koşması ile ölümden kurtuldu.Giresun’un Eynesil İlçesi, Ören Beldesi Belen Mahallesinde evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Emirhan Çöçen, 10’dan fazla sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden kurtuldu

Giresun’un Eynesil ilçesinde 10’dan fazla sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki çocuk inşaat işçilerinin yardımına koşması ile ölümden kurtuldu.
Giresun’un Eynesil İlçesi, Ören Beldesi Belen Mahallesinde evinin önünde oynayan 6 yaşındaki Emirhan Çöçen, 10’dan fazla sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Emirhan’ı hayatını aynı bölgede çalışan inşaat işçileri kurtarırken, işçiler olay sonrası Emirhan’ı evine giderek ailesine teslim etti. Saldırı sonrası Emirhan, yüzünden ve sırtından yaralandı.
Emirhan’ın babası İlhan Çöçen, çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu ifade ederek, “Sokaklarda gezen başıboş sokak köpekleri çocuğuma saldırdı. Çocuğumu orada çalışan inşaat işçileri köpeklerin ağızlarından kurtarıp evime teslim ettiler. Bende çocuğumu ambulansla Görele Devlet Hastanesi’ne götürdüm. Muayenesini ve aşısını yaptıktan sonra Eynesil İlçe Jandarma komutanlığı’na gelerek ifade verdim. Kaymakamlığa ve belediyeye gittim. Çocuğumu her gün pansuman için ilçe merkezine indirip çıkarıyorum. Bu gün benim çocuğumun başına gelenler yarın bir başka arkadaşımızın başına da gelebilir. Bunun için ne gerekiyorsa yapılmasını talep ediyorum. Başıboş sokak köpeklerinin illaki bir can mı yakması lazım bunlara önlem almak için. Çocuğumun hali belli. Şu an çok farklı hali de olabilirdi. Ölümle de sonuçlanabilirdi. Köpeklerin mahallemizden, sokağımızdan, caddemizde uzaklaştırılması için illaki böyle bir şey mi olmalı. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Evde veya dışarıda bir ses duysa çocuk ağlaya ağlaya kalkıyor’’ diyerek sokak köpekleri için gereken önlemlerin alınmasını istedi.
Köpeklerin saldırısına uğrayan ve başından geçen korku dolu olayı anlatan 6 yaşındaki Emirhan ise, “Eve yakın yolda arkadaşlarımla oyun oynadığım sırada 17 köpek peşime düştü ve çok korktum. Köpekler kovalarken kaçtım ve yere düştüm. Köpekler sırtımdan ve bacağımdan tutarak beni salladılar. İnşaatçı Mustafa abi elindeki çekiçi köpeklere attı. Bana köpeklerin saldırdığını gören ablam beni kurtarmaya geldi ve ona da saldırdılar’’ diye konuştu.

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuk ölümden kurtuldu

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