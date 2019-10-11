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Sokak köpeklerinin zehirlenme anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülme anının yer aldığı yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı - Dava dosyasına giren kayıtlarda ameliyat eldiveni giyen iki sanığın zehirli tavuk etlerini köpeklere verdikten sonra olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor

TANJU ÖZKAYA - Ankara Batıkent'te bir grup sokak köpeğinin zehirlenerek öldürülme anının yer aldığı yeni güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Batıkent'te 16 sokak köpeğinin zehirlenmesine ilişkin Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde üç sanığın tutuksuz yargılandığı davanın dosyasına sunulan kamera kayıtlarına göre, sanıklar Musa Devran ile Aydın Gölge, ellerindeki kova ve poşetle görülüyor.

Etlere sürülen zehirli ilaçlardan etkilenmemek için beyaz ameliyat eldiveni giyen iki sanık, park alanında topladıkları köpeklere zehirli etleri veriyor.

İki sanık, artan zehirli eti parkın farklı bölgelerine dağıttıktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

Zehirli etlerden yiyen köpeklerden bazıları olay yerinde ölürken diğerleri, çevredekilerin yardımıyla veterinere götürülüyor.

Söz konusu kayıtlar, 27 Ocak'ta görülecek duruşmada sanıklara izletilecek.

İddianamede yer alan Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanlığı Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından hazırlanan rapora göre, köpekler "metomil" isimli maddeyle zehirlendi.

İddianamede, sanıklar Musa Devran, Aydın Gölge ve Levent Özcan hakkında "sahipli hayvanı öldürmek suretiyle mala zarar verme" ve "çevreyi kasten kirletmek" suçlarından en az 5 yıl 4'er ay hapis cezası talep edilmişti.

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