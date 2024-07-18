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Sokak köpekleriyle ilgili 'hadis' tartışması! 'Köpeklerin öldürebileceği söylenir' dedi, canlı yayında tansiyon yükseldi

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
18.07.2024 11:09
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Sokak köpeklerinin 'ötenazi' ile uyutulmasını öngören Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi tartışmaları beraberinde getirdi. Sert tartışmaların yaşandığı TBMM Komisyonu'nda 18 saatin sonunda ilk 3 madde kabul edilirken, konunun tartışıldığı canlı yayında da tansiyon yükseldi. Murat Gezici'nin "Hadisler var hepimizin duyduğu, bildiği. Köpeklerin öldürebileceği söylenir" ifadeleri bir anda gerilimi tırmandırdı.

Sokak köpekleriyle ilgili 'hadis' tartışması! 'Köpeklerin öldürebileceği söylenir' dedi, canlı yayında tansiyon yükseldi

Sokak köpekleriyle ilgili düzenleme TBMM Komisyonu'na gelirken büyük tartışmalara yol açtı. Orman ve Köyişleri Komisyonu’nda 18 saat süren tartışmaların ardından Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilk üç maddesi kabul edildi. Komisyondaki gerilimin bir benzeri de canlı yayında Murat Gezici ile Hasan Öztürk arasında yaşandı.

Murat Gezici'nin "Hadisler var hepimizin duyduğu, bildiği köpeklerin öldürebileceği söylenir" ifadelerine tepki gösteren Gazeteci Hasan Öztürk, araya girdi. İkili arasında başlayan polemik bir anda gerilimi dönüştü. Moderatör Cansu Canan Özgen, 'hadis' konusu kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

TV100'deki "Özgür İfade" programı konuklarından Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici'nin açıklamaları geceye damga vurdu.

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GEZİCİ: "HADİSLER VAR, KÖPEKLERİN ÖLDÜRÜLEBİLECEĞİ SÖYLENİR"

Gezici'nin "Baktığınız zaman Türkiye Müslüman bir ülke. Hadisler var hepimizin duyduğu, bildiği köpeklerin öldürebileceği söylenir. Örneği şafi mezhebinde olanların bir köpekle temasıyla kıyafetlerinin yıkanması, abdest alması gerekir." ifadeleri gerginlik yarattı.

ÖZTÜRK TEPKİ GÖSTEREREK ARAYA GİRDİ

Gazeteci Hasan Öztürk, Gezici'ye "Bir dakika... Ne alaka yani? Hadis var dediniz de bir tane söylesenize bana cahilliğimden dolayı soruyorum" diye sordu.

"KİM DİYOR YA?!"

"Mesela siyah köpeklerin öldürülmesiyle ilgili" diyen Gezici'nin sözünü yeniden kesen Öztürk bu kez "Kim diyor ya!" diyerek tepki gösterdi.

Gezici ise "Hadisler, bakın Google'a" yanıtını verdi.

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GERİLİMİ DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI AMA...

Moderatör Cansu Canan Özgen, 'hadis' konusu kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

Öztürk ile Gezici'nin arasındaki tartışma şu şekilde devam etti:

Hasan Öztürk: "Ha-dis değil bir kere hadis. Literatürü doğru kullanalım.

Murat Gezici: "Alışık olmadığım bir şey. Söylemedim diye sürekli ironi yapıp dalga geçiyorsunuz, makara yapıyorsunuz"

Hasan Öztürk: "Bu çok tehlikeli bir yere getiriyorsunuz. Dindarlar hadislerden yola çıkarak köpek öldürecek demeye getiriyorsunuz"

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Anahtar Kelimeler:
sokak köpekleri
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