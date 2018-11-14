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Sokak Kütüphanesi açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.11.2018 11:45 | Son Güncelleme

İZMİR'de Buca Belediyesi’nin ilçede okuma oranını artırmak için hayata geçirdiği Sokak Kütüphanesi, büyük ilgi gördü.

Sokak Kütüphanesi açıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Buca Belediyesi’nin ilçede okuma oranını artırmak için hayata geçirdiği Sokak Kütüphanesi, büyük ilgi gördü.
Şirinyer pazar yerinde 'Al, götür oku getir' sloganı ile kurulan ve kısa sürede vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören Sokak Kütüphanesi, ilçede yaşayanların buluşma ve okuma noktası oldu. Hikaye, roman ve masal gibi tüm yaş gruplarına hitap eden kitapların yer aldığı kütüphaneye vatandaşlar kendilerine ait kitapları da bağışlayabiliyor. Özellikle gençler Sokak Kütüphanesi'nde istedikleri kitabı bulabildiklerini söyledi. Ancak kağıt toplayıcılarının kütüphanedeki kitapları alıp geri getirmemesi nedeniyle uygulamada sıkıntı yaşandığı belirtiliyor.

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Sokak Kütüphanesi açıldıSokak Kütüphanesi açıldıSokak Kütüphanesi açıldı

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