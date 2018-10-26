HABER

Sokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 19:10 | Son Güncelleme

BURSA'da, meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için Osmangazi ilçesindeki Çirişhane Caddesi pembe ışıklarla aydınlatıldı.

Sokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için Osmangazi ilçesindeki Çirişhane Caddesi pembe ışıklarla aydınlatıldı.
Ekim ayı, her yıl Türkiye'de ve tüm dünyada 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor ve meme sağlığı için etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu önemli ayda, meme kanseriyle ilgili farkındalığı artırma hedefiyle harekete geçen ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)​, hizmet bölgelerindeki kesintisiz elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra meme kanserinde erken tanı konusunda farkındalık sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Limak Enerji Grubu şirketlerinden UEDAŞ, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sağlık problemlerinden biri olan ve kadınlarda sık görülen meme kanseri hastalığına karşı farkındalık yaratmak için sokak lambalarını kullandı. Şirket, sokak lambalarının devreye girdiği saat olan 18.30 itibarıyla, Osmangazi ilçesindeki Çirişhane Caddesi'ni pembe ışıklarla aydınlattı.
ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR
Ayrıca, meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazılı afişler de Bursa'nın pek çok noktasındaki elektrik direklerine asıldı. Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de, ülkemiz insanlarını bu konu hakkında bilgilendirmek için bir farkındalık yaratmak istedik. Bunun için bir dizi bilinçlendirme çalışması yürüttük. Umuyoruz ki meme kanseri hakkında az da olsa bir farkındalık yaratır."

FOTOĞRAFLI

Sokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandı

PARTNERArabasını böyle verdi! Son haline inanamadıArabasını böyle verdi! Son haline inanamadı
Bolu'da eski 'adliye' binasına hüzünlü vedaBolu'da eski 'adliye' binasına hüzünlü veda
GÜNCELLEME - Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonuGÜNCELLEME - Kocaeli merkezli DEAŞ operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Pınar Eliçe umreye gitti gelen yorumlara kızdı

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

Yasak aşkın sonu çok kötü bitti! 'Hem baldızıyla, hem kız kardeşiyle...'

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

15 bin TL maaşla çalışacak Türk eleman arıyorlar

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Öğretmen ile lise öğrencinin yasak aşk rezaleti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

Türkiye'den Cemal Kaşıkçı hamlesi! Suudi Arabistan'dan istendi

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

İstanbul Esenyurt’ta polise silahlı saldırı!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Fatih Terim'in kızı Buse Terim kaza geçirdi! AK Partili vekilin kızı ışık ihlali yapınca...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

İzmir'de 3.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz canlı yayında açıklamalarda bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.