Sokak lambaları meme kanserine karşı pembe yandı

BURSA, (DHA)- BURSA'da, meme kanserine karşı farkındalığı artırmak için Osmangazi ilçesindeki Çirişhane Caddesi pembe ışıklarla aydınlatıldı.

Ekim ayı, her yıl Türkiye'de ve tüm dünyada 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor ve meme sağlığı için etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bu önemli ayda, meme kanseriyle ilgili farkındalığı artırma hedefiyle harekete geçen ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ)​, hizmet bölgelerindeki kesintisiz elektrik dağıtım hizmetinin yanı sıra meme kanserinde erken tanı konusunda farkındalık sağlayacak önemli bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Limak Enerji Grubu şirketlerinden UEDAŞ, dünyanın ve Türkiye'nin en önemli sağlık problemlerinden biri olan ve kadınlarda sık görülen meme kanseri hastalığına karşı farkındalık yaratmak için sokak lambalarını kullandı. Şirket, sokak lambalarının devreye girdiği saat olan 18.30 itibarıyla, Osmangazi ilçesindeki Çirişhane Caddesi'ni pembe ışıklarla aydınlattı.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Ayrıca, meme kanserinde erken teşhisin önemine işaret eden 'Erken teşhis hayat kurtarır' yazılı afişler de Bursa'nın pek çok noktasındaki elektrik direklerine asıldı. Firmadan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ekim ayı, her yıl tüm dünyada ve Türkiye'de 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' olarak kabul ediliyor ve bu kapsamda çeşitli etkinlikler gerçekleştiriliyor. Biz de, ülkemiz insanlarını bu konu hakkında bilgilendirmek için bir farkındalık yaratmak istedik. Bunun için bir dizi bilinçlendirme çalışması yürüttük. Umuyoruz ki meme kanseri hakkında az da olsa bir farkındalık yaratır."

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