Sokak lambasını kırmaya çalışan gençler kameraya takıldı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yeni yapılan bir sokak lambasını taş atarak kırmaya çalışan iki genç kameralara takıldı.
Olay dün gece Alibaba Mahallesi 57'nci sokakta yaşandı. Bağırarak şarkı söyleyen çevreye rahatsızlık veren 18'li yaşlardaki iki genç, bölgeye yeni takılan sokak lambalarını kırmak için taşlamaya başladı. Lambayı kırmak için yoğun çaba harcayan şahıslar, yoldan geçen bir sokak köpeğine de taş attı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. İhbar üzerine, olay yerine polisin geldiğini fark eden şahsılar kaçarak bölgeden uzaklaştı.
FOTOĞRAFLI
Çin'de çocuk sahibi olamayan evli çift hastaneye gidince büyük şok yaşadı
Katoliklerin ruhani lideri Papa'dan 40 yıl sonra İrlanda'ya tarihi ziyaret
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda yakalandı!
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Maganda uzman çavuş tutuklandı!
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum