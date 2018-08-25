Sokak lambasını kırmaya çalışan gençler kameraya takıldı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yeni yapılan bir sokak lambasını taş atarak kırmaya çalışan iki genç kameralara takıldı.

Olay dün gece Alibaba Mahallesi 57'nci sokakta yaşandı. Bağırarak şarkı söyleyen çevreye rahatsızlık veren 18'li yaşlardaki iki genç, bölgeye yeni takılan sokak lambalarını kırmak için taşlamaya başladı. Lambayı kırmak için yoğun çaba harcayan şahıslar, yoldan geçen bir sokak köpeğine de taş attı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. İhbar üzerine, olay yerine polisin geldiğini fark eden şahsılar kaçarak bölgeden uzaklaştı.

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