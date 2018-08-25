Sokak lambasını kırmaya çalışan gençler kameraya takıldı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta yeni yapılan bir sokak lambasını taş atarak kırmaya çalışan iki genç kameralara takıldı. Olay dün gece Alibaba Mahallesi 57'nci sokakta yaşandı. Bağırarak şarkı söyleyen çevreye rahatsızlık veren 18'li yaşlardaki iki genç, bölgeye yeni takılan sokak lambalarını kırmak için taşlamaya başladı. Lambayı kırmak için yoğun çaba harcayan şahıslar, yoldan geçen bir sokak köpeğine de taş attı. Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. İhbar üzerine, olay yerine polisin geldiğini fark eden şahsılar kaçarak bölgeden uzaklaştı.
ABD'nin Türkiye tehdidine Rusya'dan sert tepki
Rizeli ünlü türkücü Ahmet Çakar hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir garip taciz olayı! Hayatının şokunu yaşadı
ABD'yi karıştıracak Trump iddiası! İyice köşeye sıkıştı
İstanbul Sultanbeyli'de kan donduran vahşet
'Türk Tarık' ile ilgili çok çarpıcı detay!
MHP tarih verdi ve açıkladı: Af mı geliyor?
Muğla'ya 7 günde 1,5 milyon araç, 10 milyon ziyaretçi
Eski Playbol modeli evinde ölü bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum