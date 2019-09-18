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Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 19:59 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinin sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi, bastığı plastik zeminin kırılması üzerine 5 metreden aşağı düşerek ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, olay Gazipaşa Sanayi Sitesi B Blok’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, sanayi sitesindeki bir iş yerinin sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi, bastığı plastik zeminin kırılması üzerine 5 metreden aşağı düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Gazipaşa Sanayi Sitesi B Blok’ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sanayide bulunan bir iş yerinin önünü aydınlatan sokak lambasını tamir etmek için gelen elektrik işçisi Ahmet Yalçın (19), lambaya gelen kabloyu kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıktı. Beton etermitlerin üzerinde yürüyen Yalçın, iş yeri ışık alsın diye plastik zeminden yapılan çatı kaplamasını fark etmedi. Plastik zemine basan genç işçi, 5 metre yükseklikten zemine düştü. Başından ağır yaralanan genç işçi, sanayi esnafının haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yalçın, Alanya Anadolu Hastanesine sevk edildi. Genç işçinin kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı verdiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü

Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü

Sokak lambasını tamir etmek isteyen elektrikçi çatıdan düştü

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