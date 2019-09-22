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Sokak Lezzetleri Festivali, renkli görüntülere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 11:34 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Sokak Lezzetleri Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.  Midye ve acılı çiğ köfte yeme yarışmaları yoğun ilgi gördü.

Mehmet YİRUN/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen Sokak Lezzetleri Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Midye ve acılı çiğ köfte yeme yarışmaları yoğun ilgi gördü.

Lüleburgaz Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Sokak Lezzetleri Festivali’nde düzenlene midye ve çiğ köfte yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu. İlk yapılan ve 10 kişinin katıldığı midye yeme yarışmasında yarışmacılar 70 midyeyi en hızla şekilde yemeye çalıştı. Bazı yarışmacılar yaklaşık 20 midye yiyebilirken bazıları ise yarışmayı tamamlayamadı. Yarışmada 13 dakika 20 saniyede 70 midye yiyen Mert Budak birinci oldu.

Ardından düzenlenen acılı çiğ köfte yeme yarışmasına da 10 yarışmacı katıldı. Bazı yarışmalar acılı çiğ köfteleri yemekte zorlanırken, bazıları ise ayran içerken, bazıları ise marul yiyerek acının etkisini gidermeye çalıştı. Yarışmada 3 dakikada 35 çiğ köfte yiyen Minel Aydın birinci oldu. Yarışmada derece alanlara çeşitli hediyeler verildi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, ilk kez düzenledikleri Sokak Lezzetleri Festivali"nin çok heyecanlı geçtiğini söyledi. Sokak lezzetlerini unutturmamak adına bu festivali düzenlediklerini söyleyen Gerenli, "Öncelikle insanlarımızın güvenli bir şekilde sokak lezzetlerini tüketebilecekleri bir ortam hazırladık. Sokak lezzetlerimizi yaşatmak için bu festivali düzenledik" dedi.

Festivalin gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde yapılacağını belirten Gerenli, festivale sokak satıcılarının da yoğun katılım sağladıklarını ve gelecek yıllarda aynı tadıyla devam edeceğini söyledi.

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