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Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.04.2024 14:49
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Adımlarınızla tarzınızı konuşturmaya ne dersiniz? Rahatlığıyla yediden yetmişe herkesin favorisi olan spor ayakkabılar, gardıropta bekledikleri yerlerden çıktı ve bahar kombinlerimizi süslemeye çoktan başladı. Siz de yeni sezonda hem tarzınızı yükseltecek hem de ayaklarınızı rahat hissettirecek bir spor ayakkabı arayışındaysanız, sizin için seçtiğimiz indirimdeki markalar burada!

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının olmazsa olmazı spor ayakkabılar, tarzımızı yansıtmanın en etkili yollarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Havaların iyiden iyiye ısınmaya başladığı bugünlerde siz de kombinlerinizi kaliteli bir spor ayakkabıyla taçlandırmak isterseniz, Günün Fırsatları kapsamında indirimde olan ünlü markaların modellerine bir göz atabilirsiniz. Sizin için %50'ye varan indirimlerle öne çıkan spor ayakkabı markalarını seçtik. İşte detaylar!

1. Sokak modasının yıldızı Puma modellerinde kaçırılmayacak fiyatlar

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Renk renk, model model spor ayakkabılarıyla öne çıkan Puma, sokak modasının vazgeçilmez spor giyim markaları arasında yer alıyor. Her ihtiyaca ve beğeniye uygun spor ayakkabılarıyla tanınan markanın, hafif ve konforlu modelleri kullanıcılarından tam not almayı başarıyor. Esnek, sağlam, dayanıklı ve performans odaklı bir spor ayakkabı arıyorsanız Puma'nın geniş ürün yelpazesindeki modellere bakmadan geçmeyin!

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2. Adidas sezon sonu fırsatları devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-04-01T142725.221

Spor giyim deyince akla gelen ilk markalardan Adidas; inovasyon, performans ve şıklığı bir araya getiren ürünleriyle tanınıyor. Özellikle ayakkabılarında kullandığı teknolojiler ve tasarımlarla performansı artırmayı misyon edinen Adidas'ın en sevilen serileri arasında "Ultraboost", "Stan Smith", "Superstar" ve "NMD" gibi ikonik ayakkabılar bulunuyor. Spor performansınızı artırmak veya şık bir görünüm elde etmek istiyorsanız Adidas ayakkabılar burada, sizleri bekliyor!

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3. Yüksek kaliteyi spor giyimle buluşturan Under Armour ayakkabılar da indirimde

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Yüksek kaliteye sahip spor ayakkabılarıyle öne çıkan Under Armour; ayak sağlığını destekleyen, hafif, nefes alabilir modelleriyle kullanıcılarını sevindirmeyi başarıyor. Hem sporcuların hem de günlük yaşamda spor ayakkabıdan vazgeçemeyenlerin favorisi olan marka, ayağınıza hak ettiği rahatlığı sunma konusunda son derece başarılı!

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4. New Balance spor ayakkabılarda sepette %25 indirim

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Ayakkabıda konfor kadar tarz da sizin için önemliyse New Balance ayakkabı modelleri içinde aradığınızı bulabilmeniz çok muhtemel. Son yılların en gözde spor ayakkabı markalarından biri olan New Balance, ikonikleşmiş ayakkabı serileriyle herkesi memnun etmeyi başarıyor. Dayanıklı, fonksiyonel, kaliteli, rahat ve hoş tasarımlarıyla öne çıkan markanın ayakkabılarına bir şans vermeye ne dersiniz?

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5. Columbia ayakkabıların fiyatları düştü

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Hem şık hem de fonksiyonel Columbia ayakkabılar her türlü koşulda ayaklarınıza mükemmel bir koruma sağlıyor. Dayanıklı malzemeler, yüksek performans tabanlar ve su geçirmez teknolojilerle üretilen ve dış etkenlere karşı üst düzey koruma sağlayan Columbia ayakkabıları bir kez kullanan bir daha vazgeçemiyor! Outdoor aktivitelerinden şehir içi gezmelere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilen bu ayakkabılardaki indirimleri kaçırmamanızı tavsiye ederiz.

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6. Ayakkabıda özgünlük arayanlar Camper indirimlerine bakmadan geçmeyin

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Şıklığıyla göz kamaştıran kombininize o harika son dokunuşu yapmanız gereken anlarda elinizin altında mutlaka bir çift Camper ayakkabı olmalı! Her adımda tarzınızı ortaya koyacak, her zeminde güvenle yürümenizi sağlayacak Camper ayakkabılar şimdi çok özel fiyatlarla sizi bekliyor. Özgün tasarımlarıyla tüm kombinlerinizin havasını anında yükseltecek Camper ayakkabılara bakmadan geçmeyin!

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7. Calvin Klein ayakkabılarda indirim zamanı

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Calvin Klein ayakkabılar modern ve şık tasarımlarıyla öne çıkıyor. Hem spor hem de günlük kullanım için çeşitli ayakkabı modelleri üreten markanın ayakkabıları rahatlık, kalite ve stil açısından kullanıcılarından tam not alıyor. Minimal ve şık tasarımlı, her kombininize uyum sağlayacak bir çift ayakkabı arayışındaysanız Calvin Klein indirimlerinden yararlanmanın şimdi tam zamanı!

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8. Minimalist tasarımlarıyla öne çıkan Tommy Hilfiger ayakkabılardaki indirimleri keşfedin

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Tommy Hilfiger ayakkabıları genellikle sportif ve rahat tarzıyla dikkat çekiyor. Sneakerları çok sevilen markanın, logosundaki ikonik renkleri mavi, beyaz ve kırmızı tonlarına ayakkabılarında da sıkça rastlıyoruz. Kaliteli malzemeler ve detaylı işçilik kullanılarak üretilen Tommy Hilfiger ayakkabılar, hem günlük kullanıma hem de özel günlerde kullanılmaya uygun.

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9. Superga modellerindeki indirimler burada!

Adsız tasarım - 2024-04-01T144421.273

Superga'nın en sevilen ürünü kanvas materyalden üretilen, yüksek ve lastik tabanlı sneaker modeli olan "Superga 2750" olarak karşımıza çıkıyor. Marka, sade ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor ve genellikle rahat ve günlük kullanıma uygun ayakkabılar sunuyor. Ayrıca, markanın çocuklar ve gençler için de özel koleksiyonları bulunuyor.

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10. Fiyat performans ürünü spor ayakkabı arayanlar buraya!

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Red Tape ayakkabılar genellikle şık tasarımları, yüksek kaliteli malzemeleri ve detaylı işçiliğiyle öne çıkar. Markanın ürün yelpazesi geniş olup iş ayakkabıları, günlük ayakkabılar, spor ayakkabılar ve sandaletler gibi çeşitli kategorilerde ürünler sunar. Kaliteli malzemelerin yanı sıra konfor ve dayanıklılık da markanın öncelikleri arasındadır. Red Tape ayakkabıları, hem günlük kullanım hem de daha resmi ve özel durumlar için uygundur.

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