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Sokak müzisyeni olup sosyal deney yaptı, 1 saatte 164 lira topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:17 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, internet üzerinden yayın yapan TV'nin muhabiri Gizem Görür, sokakta gitar çalıp, şarkı söyleyerek yaptığı sosyal deneyde, 1 saat içinde 164 lira topladı.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de, internet üzerinden yayın yapan TV'nin muhabiri Gizem Görür, sokakta gitar çalıp, şarkı söyleyerek yaptığı sosyal deneyde, 1 saat içinde 164 lira topladı. Görür, kazandığı parayı Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı. İnternet üzerinden yayın yapan TV'de muhabir olarak çalışan Gizem Görür, Edirnelilerin öğrencilere yönelik tavrını test etmek için sosyal deney gerçekleştirmeye karar verdi. Trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'ne gitarıyla çıkan Görür, sokak müzisyenliği yaptı. Caddenin kalabalık olduğu sırada gitar çalıp, şarkı söyleyen Görür, önüne koyduğu masaya, 'Öğrenciyim, eğitim masraflarım için bana yardım eder misiniz?' yazılı kağıdı yapıştırdı. Caddeyi gören noktaya da gizli kamera yerleştiren Gizem Görür, 1 saatte 164 lira topladı. Edirnelilerin öğrencilere yoğun ilgi gösterdiğini dile getiren Görür, "Yaptığımız sosyal deneyde, Edirneli vatandaşlar öğrenciye yardım ettiğini gördük. Edirneli vatandaşlar öğrenciyi çok seviyor. Sarılıp fotoğraf çekilenler bile oldu" dedi. Görür'ün sosyal medya hesabından deneyine ilişkin paylaştığı görüntüler, büyük beğeni topladı. Gizem Görür, kazandığı parayı Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışladı.

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