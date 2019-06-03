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Sokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2019 10:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da müzikle ilgilenen Zekeriya Çınar (30), Musa Taş (22) ile Baran Kınar'ın (18) yolları 1,5 yıl önce kesişti.

Sokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı oldu

Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'da müzikle ilgilenen Zekeriya Çınar (30), Musa Taş (22) ile Baran Kınar'ın (18) yolları 1,5 yıl önce kesişti. 'Mem u Zin' adıyla grup kuran 3 arkadaş, kentin değişik cadde ve sokaklarında müzik yapmaya başladı. Grup üyeleri seslendirdikleri şarkılarla kısa sürede halkın ilgisini çekmeyi başardı.
'Mem u Zin' grubu üyeleri, bir dönem terör olaylarının yoğun yaşandığı Sur ilçesindeki sokaklarda seslendirdikleri Türkçe ve Kürkçe şarkılarla, dinleyenlere keyifli anlar yaşatıyor. Dicle Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Musa Taş, şarkı söylediklerinde sokaktan geçenlerin yoğun ilgileriyle karşılaştıklarını belirterek, "Biz bu işten keyif duyuyoruz. Halkımız da gayet ilgi gösteriyor, destek veriyor. Aldığımız bu destek ile güçlü şarkıları seslendiriyoruz" dedi.
Beş yılı aşkın süredir müzik tecrübesinin olduğunu anlatan Zekeriya Çınar, "Halkın ilgisi çok iyi. Ben beş yıldır bu mesleği yapıyorum. Sokaklarımızı şenlendiriyoruz. Millet bizi çok seviyor. İnşallah hedefimize ulaşırız" diye konuştu.
Grubun en genç üyesi Bağıvar Çok Programlı Lisesi öğrencisi Baran Kınar ise, Diyarbakır'ın tarihi yerlerinde müzik yaptıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"İki yıldır sokak müzisyenliği yapıyoruz. Dağkapı, Ongözlü Köprü gibi yerlerde müzik yapıyoruz. 3 arkadaş olarak kurduğumuz bu grupta birbirimize destek oluyoruz. Bizi dinleyenlerden ilgi görmek güzel bir duygu" dedi.
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Sokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı olduSokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı olduSokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı olduSokak müzisyenleri Diyarbakır'da ilgi odağı oldu

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