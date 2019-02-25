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Sokak operasyonlarında 64 kilo uyuşturucu ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 20:55 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğü, narkotik birimlerince son üç günde yapılan sokak operasyonlarında 64 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 7 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” notu ile son üç gün içerisinde narkotik birimleri tarafından yapılan sokak operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, narkotik birimlerince son üç günde yapılan sokak operasyonlarında 64 kilo 194 gram uyuşturucu madde ve 7 bin 50 uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitter hesabı üzerinden “Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız” notu ile son üç gün içerisinde narkotik birimleri tarafından yapılan sokak operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, üç gün boyunca 40 ilde düzenlenen sokak operasyonlarında 305 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı, 64 kilo 194 gram uyuşturucu/uyarıcı madde, 7 bin 50 uyuşturucu/uyarıcı sentetik hap, 26 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 11 tabanca ve tüfek, 212 fişek ve 114 bin 865 TL ele geçirildiği belirtildi.

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