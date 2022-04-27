HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasına düşmüştü! Bursa'daki uçak kazasında kahreden detay... Sadece 6 saati kalmıştı

Sokak ortasına düşmüştü! Bursa'daki uçak kazasında kahreden detay... Sadece 6 saati kalmıştı

27.04.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da, sokak ortasına düşen ve iki pilotun hayatını kaybettiği kazayla ilgili soruşturma sürerken, kahreden bir detay ortaya çıktı. Korkunç kazada, gözetmen pilot Furkan Otkum (29) ile birlikte hayatını kaybeden PPL (Hususi pilot lisansı) sertifikalı Murat Avşar'ın (32), hayaline sadece 6 saat kaldığı ortaya çıktı.

Sokak ortasına düşmüştü! Bursa'daki uçak kazasında kahreden detay... Sadece 6 saati kalmıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerin arasına düşen ve 2 genç pilot Furkan Otkum ve Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden PPL (Hususi pilot lisansı) sertifikalı Murat Avşar'ın, hava yolu pilotu olma hayaline kavuşmasına sadece saatler kaldığı öğrenildi...

Ankara'da Vizyon Havacılık'tan PPL (Hususi pilot lisansı) sertifikasını alarak pilotluğa hak kazanan Murat Avşar'ın hava yolu pilotu olmak ve PIC (Karar veren pilot) sertifikasını almak için 100 saatlik bir eğitim uçuşunu tamamlaması gerekiyordu. 90 saatlik uçuşu tamamlayan genç pilot, geri kalan 10 saatlik uçuş için Bursa'da faaliyetlerini sürdüren YBS havacılık şirketine önceki gün müracaat etti ve uçuşlarını tamamlamak için anlaştı.

e47053c108dc3f7df8b33cfde37c2fcf

4 SAATLİK UÇUŞU BİTİRİP DÖNDÜ

Hava yolu şirketine ait UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi tek motorlu uçakla iki gün önce Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan pilot Murat Avşar, 10 saatlik lisans programının 4 saatini tamamlayarak geri döndü.

Avşar, kazanın olduğu gün de tekrar 4 saatlik bir eğitim için Yunuseli Havaalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na gitmek üzere gözetmen pilot Furkan Otkum ile havalandı. Uçak, kalkış yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kırıma uğradı. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşerek alev alan uçakta bulunan Furkan Otkum ile Murat Avşar hayatını kaybetti.

dd1772d7b84e6f73c4a859bdc5be33c5

HAYALİNE SADECE 6 SAATİ KALMIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Mersin'in Anamur ilçesinde dünyaya gelen ve kazada hayatını kaybeden Murat Avşar'ın en büyük hayali olan hava yolu pilotu olmaya ilk adım olan PIC (Karar veren pilot) sertifikası alabilmek için sadece 6 saatlik bir eğitime ihtiyacı kaldığı öğrenildi.

253d347220a7235dbfc54e1157a762da

Kazada ölen gözetmen pilot Furkan Otkum ise Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi Uçuş Akademesi'nden 2019 yılında mezun olmuştu ve uzun süredir şirkette eğitim pilotu olarak görev yapıyordu. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı varAdana’da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Maske zorunluluğu kalktı! Maske zorunluluğu kalktı!
Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti Canlı yayında hakaretler havada uçuştu, stüdyoyu terk etti
Anahtar Kelimeler:
uçak kazası Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Yaşlı çift gözyaşlarıyla anlattı! “Bunu yaptıklarına...”

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Yeni rekortmen oldu! Dünyanın en yaşlı insanı seçildi

Karnından bebeğini çaldı! Hamile kadını öldürttü

Karnından bebeğini çaldı! Hamile kadını öldürttü

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.