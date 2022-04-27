Sokak ortasına düşmüştü! Bursa'daki uçak kazasında kahreden detay... Sadece 6 saati kalmıştı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerin arasına düşen ve 2 genç pilot Furkan Otkum ve Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, yeni detaylar da ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden PPL (Hususi pilot lisansı) sertifikalı Murat Avşar'ın, hava yolu pilotu olma hayaline kavuşmasına sadece saatler kaldığı öğrenildi...

Ankara'da Vizyon Havacılık'tan PPL (Hususi pilot lisansı) sertifikasını alarak pilotluğa hak kazanan Murat Avşar'ın hava yolu pilotu olmak ve PIC (Karar veren pilot) sertifikasını almak için 100 saatlik bir eğitim uçuşunu tamamlaması gerekiyordu. 90 saatlik uçuşu tamamlayan genç pilot, geri kalan 10 saatlik uçuş için Bursa'da faaliyetlerini sürdüren YBS havacılık şirketine önceki gün müracaat etti ve uçuşlarını tamamlamak için anlaştı.

4 SAATLİK UÇUŞU BİTİRİP DÖNDÜ

Hava yolu şirketine ait UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi tek motorlu uçakla iki gün önce Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan pilot Murat Avşar, 10 saatlik lisans programının 4 saatini tamamlayarak geri döndü.

Avşar, kazanın olduğu gün de tekrar 4 saatlik bir eğitim için Yunuseli Havaalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na gitmek üzere gözetmen pilot Furkan Otkum ile havalandı. Uçak, kalkış yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kırıma uğradı. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşerek alev alan uçakta bulunan Furkan Otkum ile Murat Avşar hayatını kaybetti.

HAYALİNE SADECE 6 SAATİ KALMIŞTI

Sabah'ta yer alan habere göre, Mersin'in Anamur ilçesinde dünyaya gelen ve kazada hayatını kaybeden Murat Avşar'ın en büyük hayali olan hava yolu pilotu olmaya ilk adım olan PIC (Karar veren pilot) sertifikası alabilmek için sadece 6 saatlik bir eğitime ihtiyacı kaldığı öğrenildi.

Kazada ölen gözetmen pilot Furkan Otkum ise Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi Uçuş Akademesi'nden 2019 yılında mezun olmuştu ve uzun süredir şirkette eğitim pilotu olarak görev yapıyordu. (DHA)

