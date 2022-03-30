HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmit'te kan donduran cinayet! Sokak ortasında 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

İzmit'te kan donduran cinayet! Sokak ortasında 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

30.03.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit’te sokak ortasında kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Bir çocuk annesi A.P., sokakta tartıştığı eşi H.P. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Çok sayıda bıçak darbesiyle hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.P. ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtı. Polis, H.P.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. İşte olayın detayları!

İzmit'te kan donduran cinayet! Sokak ortasında 1 çocuk annesi eşini bıçaklayarak öldürdü

Dehşete düşüren olay saat 18.00 sıralarında, Erenler Mahallesi Kamer Sokakta meydana geldi. İddiaya göre A.P. ile eşi H.P. arasında evde çıkan tartışma sokağa taştı. P. çifti, oturdukları apartmanın önünde tartışmayı sürdürürken bu sırada H.P., evden çıkarken yanına aldığı öğrenilen ekmek bıçağı ile eşine saldırdı.

b3b6e6016f23fabd339301468eb6cb53

A.P.'nin yardım çağrıları üzerine apartman sakinleri olay yerine gelirken, şüpheli H.P ise olay yerinden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan A.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5712c691c4d132ed87387e92be6158cd

Polisin olayla ilglii yaptığı araştırmada cinayet şüphelisi H.P.'nin ise 5 yaşındaki kızını da yanına alarak kaçtığı belirlendi. Çiftin geçen hafta mahalleye taşındıkları, sık sık da tartıştıkları öğrenildi. Polis, H.P.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte can kaybı ve vaka sayısında son durumİşte can kaybı ve vaka sayısında son durum
Diyanetten teravih namazı kararı!Diyanetten teravih namazı kararı!
İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!İstanbul'daki zirvede Abramovich detayı!
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

Akaryakıta fiyat ayarı! Motorine ikinci kez...

3600 ek göstergede tarih belli oldu

3600 ek göstergede tarih belli oldu

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Tabutları, mezar başlıkları yan yana dizildi

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

Ukrayna'dan flaş açıklama: Referanduma gideceğiz

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

CHP’li Faik Öztrak’a şok çıkış! "Erdoğan’a sahip çıkın"

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

Sadece kokusu rahatlatır sanıyorduk! Cinsel gücü de artırıyor

İlginizi Çekebilir

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Kalıpları altüst etti! “Büyük bedenim hem de vücut kıllarımı...”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

İhaneti öğrenince öyle bir intikam aldı ki...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.