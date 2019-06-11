HABER

Sokak ortasında 2 kişiyi bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:34 | Son Güncelleme

KARAMAN'da husumetli oldukları Özkan K.

Sokak ortasında 2 kişiyi bıçaklayan 4 şüpheli tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da husumetli oldukları Özkan K. (51) ve Atilla Ç.'yi (36), sokak ortasında bıçaklayıp, dövdüğü öne sürülen 4 kişi tutuklandı.
Olay, pazar günü Ahi Osman Mahallesi'nde meydana geldi. Özkan K. ve Atilla Ç., sokak ortasında bir grubun saldırısına uğradı. Saldırganlar, çeşitli yerlerinden bıçakladıkları ikiliyi, plastik boru ve tekmelerle dövdü. Dayak anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kanlar içindeki yaralılardan birini 'tecavüzcü bu' diye bağırarak, çevredekilere gösteren saldırganlar, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan Özkan K. ve Atilla Ç., tedaviye alındı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, yaralı Özkan K. ve Atilla Ç.'nin daha önce Konya'da oturduğunu ve saldırganlarla aralarında husumet oluşunca Karaman'a taşındığını belirledi. Saldırganların yaralılardan birine 'tecavüzcü bu' diye bağırarak çevredekilere göstermesini de araştıran polis, olayın tecavüzle bağlantısının olmadığını saptadı. Şüpheliler M.A., H.E., T.E. ve A.A.'nın bir minibüsle Konya'dan, Karaman'a gelip, Özkan K. ve Atilla Ç.'yi bulup, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlendi.
Düzenlenen operasyonla 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Polis, tutuklanan 4 kişiyle birlikte kente gelip saldırıya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAmine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...Amine'den öncesi skandal! Müslüman olan da var seks mesajlarıyla...
Şehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildiŞehit işçiler gözyaşları arasında toprağa verildi
Zeytinlikte kenevir yetiştirdiZeytinlikte kenevir yetiştirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.