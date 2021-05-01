HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

01.05.2021 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde husumetlisiyle karşılaştığı sokakta rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaralayan Muhammet Ali Ç.'nin(17), ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. Kaldırımda bulunan 2 kişiyi vuran Muhammet Ali Ç. olay yerine gelirken, ateş ettiği anlarda bir kişinin yanından elleri cebinde umursamaz tavırla geçmesi ise dikkat çekti.

Olay 18 Nisan günü Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yol üzerinde husumetlisini gören Muhammet Ali Ç., yanındaki tabanca ile rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Muhammet Ali Ç.'nin ateş ettiği anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin sokak arasındaki boş bir arsada silahın namlusuna mermi sürdüğü ve koşarak sokağa gelerek rastgele ateş açtığı anlar yer alıyor. Muhammet Ali Ç.'nin, daha sonra geldiği ara sokağa doğru koşarak uzaklaştığı görülüyor.

SALDIRGANIN YANINDAN GEÇEN GENCİN UMURSAMAZ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, silahlı saldırganın ateş ettiği sırada yürüyerek yanından geçen gencin umursamaz tavrı ise dikkat çekti. Ardı ardına ateş eden saldırganın yanından elleri cebinde yürüyerek geçen gencin, yaklaşık 50 metre ilerideki yaralanan kişi ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

SALDIRGAN, OLAY YERİNE GERİ DÖNMÜŞ

Olaydan yaklaşık 6 dakika sonra kaydedilen görüntülerde ise, Muhammet Ali Ç.'nin bölgeye geri gelerek, yaşananlardan haberi yokmuş gibi kalabalığı izlediği görülüyor. Polis ekiplerinin bölgeye gelerek görgü şahitlerinden bilgi aldığını gören Muhammet Ali Ç., dikkat çekmeden bölgeden uzaklaşıyor.

TUTUKLANDI

Olaydan yaklaşık 1 saat sonra polis tarafından yanındaki tabanca ile birlikte yakalanan Muhammet Ali Ç., 19 Nisan günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaldırımda yürürken kurşunların hedefi olarak yaralanan Mehmet Ali Yıldırım ve Ekrem Gelturan ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamlanan tedavilerinin ardından taburcu edildi. (DHA)

b1a6c0e5c88532494c75945febcece16

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Alkolmetreyi tereddütsüz üfledi, hayatının şokunu yaşadıAlkolmetreyi tereddütsüz üfledi, hayatının şokunu yaşadı
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi paylaştı: Covid yoğun bakımda sıfır vaka

Kadirli Devlet Hastanesi Başhekimi paylaştı: Covid yoğun bakımda sıfır vaka

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Yasağa rağmen caddede fuhuş pazarlığı

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Lastik etiketlerine yeni düzenleme!

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Kritik veriler açıklandı: En yüksek günlük can kaybı

Kritik veriler açıklandı: En yüksek günlük can kaybı

Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi

Fabrikadaki iftar yemeğinde çok sayıda işçi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tam kapanma öncesi kaos!

Tam kapanma öncesi kaos!

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Flaş karar: 17 gün boyunca açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Bir genelge daha! Açık olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.