Sokak ortasında 2 kişiyi vuran saldırganın ateş etme anı ortaya çıktı

Olay 18 Nisan günü Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün yol üzerinde husumetlisini gören Muhammet Ali Ç., yanındaki tabanca ile rastgele ateş açarak 2 kişiyi yaraladı. Muhammet Ali Ç.'nin ateş ettiği anlar ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin sokak arasındaki boş bir arsada silahın namlusuna mermi sürdüğü ve koşarak sokağa gelerek rastgele ateş açtığı anlar yer alıyor. Muhammet Ali Ç.'nin, daha sonra geldiği ara sokağa doğru koşarak uzaklaştığı görülüyor.

SALDIRGANIN YANINDAN GEÇEN GENCİN UMURSAMAZ TAVRI DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, silahlı saldırganın ateş ettiği sırada yürüyerek yanından geçen gencin umursamaz tavrı ise dikkat çekti. Ardı ardına ateş eden saldırganın yanından elleri cebinde yürüyerek geçen gencin, yaklaşık 50 metre ilerideki yaralanan kişi ile kısa bir konuşma yaptıktan sonra olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

SALDIRGAN, OLAY YERİNE GERİ DÖNMÜŞ

Olaydan yaklaşık 6 dakika sonra kaydedilen görüntülerde ise, Muhammet Ali Ç.'nin bölgeye geri gelerek, yaşananlardan haberi yokmuş gibi kalabalığı izlediği görülüyor. Polis ekiplerinin bölgeye gelerek görgü şahitlerinden bilgi aldığını gören Muhammet Ali Ç., dikkat çekmeden bölgeden uzaklaşıyor.