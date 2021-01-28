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  4. Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular, bağ evinde saklanırken yakalandılar

Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular, bağ evinde saklanırken yakalandılar

28.01.2021 17:56 | Son Güncelleme:
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Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular, bağ evinde saklanırken yakalandılar

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araçtan silahla ateş açarak, 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir araçtan silahla ateş açarak, 2 kişiyi yaralayan 2 şüpheli, saklandıkları bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, 26 Ocak tarihinde İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Akkavaklar Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinin otopark kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddeye gelen bir araçta bulunan şahıslar silahla, Ali İmran A.’ya ateş açtı. Yapılan silahlı saldırıda kurşunların isabet ettiği Ali İmran A. ve bu sırada caddede yürüyen Mert Ünsal O. isimli vatandaş yaralandı. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, silahlı saldırganlar kayıplara karıştı.
Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde, silahla ateş açarak iki vatandaşı yaralayan şahısların Y.Y. ve M.K.’nin olduğu tespit edildi. Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesi’nde bulunan bir bağ evinde saklandıkları belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda Y.Y. ve M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edilen Y.Y. ve M.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sokak ortasında 2 kişiyi vurdular, bağ evinde saklanırken yakalandılar

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