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Sokak ortasında aile boyu kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 09:13 | Son Güncelleme

Fatih Şehremini’de trafikte yol verme yüzünde tartıştığı iddia edilen 2 sürücü birbirine girdi. Tekme, tokat ve sopaların havada uçuştuğu kavgada darp edilen adamı bir genç önce tekmeledi ardından da aracın kapısına sıkıştırdı. Kadınların çığlık çığlığa kaldığı o kavga, motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Fatih Şehremini Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde otomobilleriyle seyir halinde olan 2 sürücü, iddiaya göre trafikte yol verme yüzünden tartıştı. Sözlü olarak başlayan tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen sürücü, arkasındaki tartıştığı sürücüye yol vermedi. Çevredeki sürücülerin tepki göstermesi üzerine yoluna devam eden sürücü, ilerideki trafik ışıklarında yeniden durdu.

Korna basarak öndeki sürücüye tepki gösteren diğer sürücü ardından patinaj çekerek taşkınlık yaptı. Eşinin, “gitme, yapma” diye bağırışlarına aldırış etmeyen ve öfkeden deliye dönen sürücü, aracından inerek öndeki sürücünün aracına doğru yürümeye başladı. Bu sırada kapıyı açan öndeki aracın sürücüsü de aşağıya indi. Kısa süre sonra iki sürücü, tekme tokat birbirine girdi.

SOPAYLA SALDIRIP TEKMELEDİLER

Sopa, tekme, yumruk ve tokatlarla aldığı darbeler ve boğazının sıkılması sonucu kendinden geçen saldırgan, saldırdığı adamın aracına binerek darp edilmekten kurtulmak istedi. Ancak saldırgana karşılık veren gençlerden biri aracın kapısını iterek onu sıkıştırmaya çalıştı. Araçtan çıkartılan adam bir süre daha darp edildikten sonra çevredeki vatandaşlar araya girerek grubu birbirinden ayırdı. Bir süre sonra ise çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. Olay esnasında bazı vatandaşların kavgayı film izler gibi izlemesi dikkat çekti. Tüm bu yaşananlar ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Şehremini kavga

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