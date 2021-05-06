Sokak ortasında akılalmaz olay: Pompalı tüfek ve sopalarla tehdit yağdırdılar

Olay, önceki gece Esenyurt'un Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu komşusunun gürültü yapmasına sinirlenen şahıslar uzun süre apartmanda tartıştıktan sonra silah ve sopalarla sokağa çıktı. Dakikalarca sokak ortasında bağıran ve hakaret eden şahıslar, yabancı uyruklu komşularını öldürmekle tehdit etti.

BÖLGE SAKİNLERİ POLİSLERE HABER VERDİ

Çevredeki vatandaşların polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, şahısları polis merkezine götürdü. Polis, şahısların ifadelerini aldı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde pompalı tüfekli bir şahsın komşularına hakaret ve tehdit etmesi yer aldı.

