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Sokak ortasında akılalmaz olay: Pompalı tüfek ve sopalarla tehdit yağdırdılar

06.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta gürültü yapan yabancı uyruklu komşusuna pompalı tüfek ve sopalarla tehdit savuran kişiler çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Sokak ortasında hakaret ve tehditler savuran saldırganlar, komşusunu öldürmekle tehdit etti.

Sokak ortasında akılalmaz olay: Pompalı tüfek ve sopalarla tehdit yağdırdılar

Olay, önceki gece Esenyurt'un Sultaniye Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu komşusunun gürültü yapmasına sinirlenen şahıslar uzun süre apartmanda tartıştıktan sonra silah ve sopalarla sokağa çıktı. Dakikalarca sokak ortasında bağıran ve hakaret eden şahıslar, yabancı uyruklu komşularını öldürmekle tehdit etti.

BÖLGE SAKİNLERİ POLİSLERE HABER VERDİ

Çevredeki vatandaşların polis ekiplerine haber vermesiyle olay yerine gelen ekipler, şahısları polis merkezine götürdü. Polis, şahısların ifadelerini aldı. Kavga anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde pompalı tüfekli bir şahsın komşularına hakaret ve tehdit etmesi yer aldı.

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Esenyurt

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