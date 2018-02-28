Sokak ortasında aşka geldiler

Meraklı bakışlara aldırmayan çift, aşklarını dolu dolu yaşamaya devam etti.
Sam Smith sevgisini doya doya yaşıyor
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Sam Smith ve sevgilisi Brandon Flynn arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyor.
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Çift, haftasonunu Smith'in kızkardeşi Lily ile birlikte SoHo'da geçirdi.
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Şehrin merkezinde sarılıp öpüşmekten çekinmeyen Smith ve Flynn bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.
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1992 doğumlu Sam Smith 2016 yılında Spectre filmi için seslendirdiği "Writing's on the Wall" adlı şarkıyla En İyi Özgün Şarkı dalında Altın Küre ve Oscar kazandı.
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Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Brandon Flynn ile kendi aralarında nişanlandıkları da konuşulanlar arasında.
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