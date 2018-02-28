MAGAZİN

Sokak ortasında aşka geldiler

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ödüllü müzisyen Sam Smith, sevgilisi Brandon Flynn ile Londra sokaklarında görüntülendi.

Meraklı bakışlara aldırmayan çift, aşklarını dolu dolu yaşamaya devam etti.

Sam Smith sevgisini doya doya yaşıyor

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Sam Smith ve sevgilisi Brandon Flynn arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyor.

Sam Smith ve sevgilisi Brandon Flynn arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyor.
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Çift, haftasonunu Smith'in kızkardeşi Lily ile birlikte SoHo'da geçirdi.

Çift, haftasonunu Smith'in kızkardeşi Lily ile birlikte SoHo'da geçirdi.
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Şehrin merkezinde sarılıp öpüşmekten çekinmeyen Smith ve Flynn bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.

Şehrin merkezinde sarılıp öpüşmekten çekinmeyen Smith ve Flynn bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.
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1992 doğumlu Sam Smith 2016 yılında Spectre filmi için seslendirdiği "Writing's on the Wall" adlı şarkıyla En İyi Özgün Şarkı dalında Altın Küre ve Oscar kazandı.

1992 doğumlu Sam Smith 2016 yılında Spectre filmi için seslendirdiği "Writing's on the Wall" adlı şarkıyla En İyi Özgün Şarkı dalında Altın Küre ve Oscar kazandı.
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Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Brandon Flynn ile kendi aralarında nişanlandıkları da konuşulanlar arasında.

Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Brandon Flynn ile kendi aralarında nişanlandıkları da konuşulanlar arasında.
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Anahtar Kelimeler:
Sam Smith Brandon Flynn

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu ne igrençlik yav benim bildigim kadın erkege erkek kadına ihtiyaç duyar sonumuz hayrolsun nereye gidiyoz
KIYAMET ARTIK KOPSUN....
Allah kimseyi sapkınlığa düşürmesin.fotograflara bakarken ıg.birde arkada kadın varmı.onun saçlarını adamın saçı sandım ????
LUT KAVMİDE BU SAPKINLITA İDİ VE DÜNYA HELAK OLDU YAKINDA TEKRAR ALLAHIN GAZABI YAKINDIR ALLAH ISLAH EYLESİN
Ne Kadar da iğrenç ıyyyyy bunlar da insan mı yaaa .
tamam tercihlere saygılıyım da midem bulandı ya
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