Sokak ortasında aşka geldiler

Meraklı bakışlara aldırmayan çift, aşklarını dolu dolu yaşamaya devam etti.

Sam Smith sevgisini doya doya yaşıyor

1 / 16 Sam Smith ve sevgilisi Brandon Flynn arasındaki aşk dolu dizgin devam ediyor.

2 / 16 Çift, haftasonunu Smith'in kızkardeşi Lily ile birlikte SoHo'da geçirdi.

3 / 16 Şehrin merkezinde sarılıp öpüşmekten çekinmeyen Smith ve Flynn bir an olsun birbirlerinden ayrılmıyor.

4 / 16 1992 doğumlu Sam Smith 2016 yılında Spectre filmi için seslendirdiği "Writing's on the Wall" adlı şarkıyla En İyi Özgün Şarkı dalında Altın Küre ve Oscar kazandı.

5 / 16 Bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Brandon Flynn ile kendi aralarında nişanlandıkları da konuşulanlar arasında.

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