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Sokak ortasında bacaklarından vuruldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 13:23 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Irak uyruklu Zait Kamil Muhammet (32), sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vuruldu.

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Irak uyruklu Zait Kamil Muhammet (32), sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından av tüfeğiyle bacaklarından vuruldu. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 06.45 sıralarında Fenari Mahallesi 41'inci Sokakta meydana geldi. Sokakta yürüyen Zait Kamil Muhammet'e, koşarak yanına gelen kimliği belirsiz kapüşonlu bir kişi tarafından av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan Muhammet, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralı Muhammet, çevredekilerin ihbarı üzerine çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili polis, kaçan saldırganın kimlik tepiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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