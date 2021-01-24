Sokak ortasında bıçaklanan Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’da arkadaşının karıştığı kavgayı ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Çorum merkeze bağlı Kırkdilim köyü nüfusuna kayıtlı Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70) için ikindi namazını müteakip Ulu Mezarlık’ta cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Asgın, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Turan Candan, askerler, Necati Aslan’ın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Necati Aslan’nın cenazesi, kılınan namazın ardından dualar eşliğinde toprağa verildi.

Önceki gece Çepni Mahallesi Taşhan Caddesi’nde iddialara göre arkadaşının bir kişiyle kavga ettiğini gören Kıbrıs gazisi Necati Aslan (70), tarafları ayırmak için araya girdi. Bu esnada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürerken, polis ekipleri olaydan sonrası kaçan bıçaklı saldırgan İ.K’yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

