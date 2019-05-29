Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülme anı kamerada

Ünsal YÜCEL/İPSALA (Edirne), (DHA)- EDİRNE'nin İpsala ilçesinde S.D.'nin (36), kendilerine ait köpekleri tüfekle vurarak telef ettiğini iddia ettiği İbrahim Kaplan'ı (47) bıçaklayarak öldürdüğü an, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün saat 10.30 sıralarında, Saraç İlyas Mahallesi Enez Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İpsala'ya bağlı Kumdere köyünde yaşayan İbrahim Kaplan, bir süre önce aynı köyde yaşayan S.D. ve kardeşi Ö.D.'ye (20) ait köpekleri tüfekle ateş ederek, öldürdü. Kardeşlerin şikayeti üzerine Kaplan'a, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'nce para cezası kesildi. S.D. ve kardeşi Ö.D., İpsala merkezdeki Enez Caddesi üzerinde köpeklerini öldürdüğünü öne sürdükleri İbrahim Kaplan'la karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.D., Kaplan'ı göğsünden 17 kez bıçaklayarak, ağır yaraladı. Çağrılan ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Kaplan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. S.D. ve kardeşi Ö.D. ise polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. BIÇAKLAMA ANI KAMERADA İbrahim Kaplan'ın, S.D. tarafından sokak ortasında bıçaklanma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, göğsünden defalarca bıçaklanan Kaplan, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler 'dur artık yeter' diyerek, S.D.'yi sakinleştirmeye çalışıyor. Uyarılara aldırış etmeyen S.D. ise yerde yatan İbrahim Kaplan'ı defalarca tekmeliyor. S.D.'nin kardeşi Ö.D. de Kaplan'ın başına yumruk atıyor. Cinayet şüphelisi S.D. ve kardeşi Ö.D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

