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Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

23.02.2021 19:35 | Son Güncelleme:
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Sokak ortasında bıçaklayarak öldürmüştü! Yakalandı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, mesai arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürülen Meral Şen'in (40) cinayet şüphelisi E.Ş. (36) polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Öldürülen Meral Şen’in eşi Soner Şen, “E.Ş. denilen kişi, iş yerine alkollü geliyor. Eşim de 'Ben bununla çalışmam' diyerek, durumu üstlerine bildiriyor. E.Ş., işten çıkartılıyor. Bu nedenle kinlendiği eşimi, durakta beklerken katlediliyor. İnsanlığımız bu kadar işte” dedi.

Olay, geçen perşembe saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 Sokak'ta yaşandı. 2 çocuk annesi Meral Şen, sokak ortasında mesai arkadaşı olduğu öne sürülen E.Ş. tarafından bıçaklandı. Saldırgan, beyaz renkli otomobille kaçarken, kadını kanlar içerisinde yatarken gören vatandaşlar, polisi aradı. Ağır yaralı halde ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Meral Şen'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, şüphelinin kaçarken kullandığı otomobili Nazarköy Mahallesi yakınlarında terk edilmiş olarak buldu.

BORNOVA'DA YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan E.Ş.'yi yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Karacaoğlan Mahallesi 6244 Sokak yakınlarında hareketlerinden şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan kişinin E.Ş. olduğu ve Kemalpaşa'da öldürülen Meral Şen'in (40) cinayet şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan E. Ş., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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'EŞİM ALKOLLÜ OLDUĞU İÇİN ŞİKAYET ETMİŞ'

Geçen günlerde eşinin cenazesini teslim almak için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gelen Soner Şen, E.Ş.’nin temizlik ürünleri üretimi yapan fabrikada çalışan eşinin mesai arkadaşı olduğunu söyledi. Şen, "E.Ş. denilen kişi, iş yerine alkollü geliyor. Eşim de 'Ben bununla çalışmam' diyerek, durumu üstlerine bildiriyor. E.Ş., işten çıkartılıyor. Bu nedenle kinlendiği eşimi, durakta beklerken katlediliyor. İnsanlığımız bu kadar işte. Eşim, aynı makinada çalıştıkları için rahatsız olmuş ve şikayet etmiş, ne var ki bunda. Eşim, olay günü, gece vardiyasına gitmek için servis bekliyordu. İki çocuğum var, perişan durumdayız" dedi. (DHA)

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