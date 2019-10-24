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Sokak ortasında bir anda kendini jiletlemeye başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 12:53 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir vatandaş, sokak ortasında bir anda kendisini jiletlemeye başladı.Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde daha önce de çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan H.D.

Sokak ortasında bir anda kendini jiletlemeye başladı

Afyonkarahisar’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir vatandaş, sokak ortasında bir anda kendisini jiletlemeye başladı.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde daha önce de çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan H.D. isimli vatandaş, bu defa da ilçenin en işlek caddelerinden Girne caddesinde jilet kullanarak kendisine zarar vermeye başladı. Olayı gören zabıta, jandarma ve polis ekipleri, vatandaşa müdahalede bulunarak kendisinedaha fazla zarar vermesini önlemek için ellerini kelepçeledi. Vatandaşın elleri kelepçelendikten sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. H.D. isimli vatandaşın ailesi ve çocukları ise olay yerine gelerek çığlıklar atmaya başladı. Çok sayıda vatandaşın da şahit olduğu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sokak ortasında bir anda kendini jiletlemeye başladı

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