Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha! Ölüme böyle götürmüş...
Mynet Haber
40 dakika önce
İstanbul Beyoğlu'nda işe giden Başak Tekin, Özgür Kemal Akdemir tarafından yerde sürüklenerek sokak ortasında kafasından vurulup öldürüldü. Olay anı saniye saniye kayıt altına alınırken Akdemir sonrasında kendi kafasına da sıktı.
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