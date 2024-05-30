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Sokak ortasında bir kadın cinayeti daha! Ölüme böyle götürmüş...

Mynet Haber

Mynet Haber

40 dakika önce

İstanbul Beyoğlu'nda işe giden Başak Tekin, Özgür Kemal Akdemir tarafından yerde sürüklenerek sokak ortasında kafasından vurulup öldürüldü. Olay anı saniye saniye kayıt altına alınırken Akdemir sonrasında kendi kafasına da sıktı.

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