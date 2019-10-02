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Sokak ortasında cinayet

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

Adana’da bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldü.Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi 38023 Sokak’ta meydana geldi.

Adana’da bir kişi sokakta başından ve vücudundan tabancayla vurularak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Dumlupınar Mahallesi 38023 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Eray Demir Keskin akrabaları ile tartıştı. Tartışma sokakta bulunan vatandaşların araya girmesiyle yatıştırıldı. Saat 16.00 sıralarında ise Eray Demir Keskin sokakta olduğu sırada yanına yaklaşan motosikletli iki şahsın tabanca ile ateş açması sonucu başından ve vücudundan yaralandı. Motosikletli şahıslar tabancayı bir evin bahçesine atıp kaçarken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.
Bu arada olay yerine yakın bir kahvehanenin de bütün camları kırıldı. Olay yerine gelen polis, zanlıları ve kahvehaneye zarar veren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Özel bir hastaneye kaldırılan Eray Demir Keskin kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polisin çalışmasını film izler gibi izlediler
Bu arada, cinayetin işlendiği sokakta meraklı vatandaşlar polisin çalışmasını film izler gibi izlediler. Balkon ve damlara çıkan vatandaşlar olay yerini görmek için birbiriyle yarıştı. Bir kadının kucağına çocuğunu alarak kanlı sokağı gülerek izletmesi dikkat çekti.
Polis, zanlıların ismini belirleyip yakalamak için mahalleyi abluka altına alıp operasyon başlattı.

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