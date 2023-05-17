Sokak ortasında cinayet işleyip cansız bedenin başından ayrılmadı! Sözleriyle etraftaki herkesin kanını dondurdu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde S.G., Hasan Özdek'i, sokakta ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Şüpheli, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışanlara, “Siz karışmayın, babamı öldürdü” dedi.

Olay, öğle saatlerinde Sanat Sokağı'nda meydana geldi. S.G., 3 yıl önce babası Nurettin G.'yi öldürdüğü gerekçesiyle sokakta yürüyen Hasan Özdek'e tabancayla 3 el ateş etti. Özdek yere yığıldı, S.G. başında bekledi. Çevredekiler, şüphelinin elindeki silahı bırakması için ikna etmeye çalıştı. Şüpheli, silahını bırakması için kendisini ikna etmeye çalışan çevredekilere, “Siz karışmayın, babamı öldürdü” sözleriyle karşılık verdi. Kendisini gözaltına alınan polislere de Özdek’in babasını öldürdüğünü söyledi. Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özdek ise kurtarılamadı.

NE OLMUŞTU?

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Haziran 2020'de Özdek ile G. aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada Nurettin G. ile Hacı G. hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Olaya ilişkin 22 şüpheli gözaltına alınıp, bunlardan 5'i tutuklanmıştı. (DHA)

