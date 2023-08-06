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Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Alanya'da çekilen görüntü sosyal medyada olay yarattı, açıklama geldi

06.08.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği belirtilen bir görüntü sosyal medyada adeta infial yarattı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde iki kişinin sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiği anlar yer aldı. Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen çiftin kimseye aldırış etmediği görülürken, geçtiğimiz yıl Bebek ve Beşiktaş'ta çekilen görüntüleri akıllara getirdi.

Sokak ortasında cinsel ilişkiye girdiler! Alanya'da çekilen görüntü sosyal medyada olay yarattı, açıklama geldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoda iki kişinin sokak ortasında, yoldan geçen araçlara ve insanlara aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdikleri anlar yer aldı.

Görüntüler, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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BEBEK V E BEŞİKTAŞ'TAKİ GÖRÜNTÜLERİ HATIRLATTI

İstanbul Beşiktaş'taki Bebek sahilinde 2 kişi herkesin içinde cinsel ilişkiye girmiş ve o görüntüler uzun süre gündemi meşgul etmişti. Şahıslardan Ö.K. tutuklanırken, C.M.T. ise Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gözlem altına alınmıştı.

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KAYMAKAMDAN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkezer’den açıklama geldi. Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim’e konuşan Ürkmezer, “O bölgede hem polis hem zabıta devriyeleri var. Cinsel ilişki olayı 2 ay önce oldu. Yeni kamuoyuna yansıdı. Soruşturma açtık. Kavga olayıyla ilgili gözaltı işlemi yapıldı. İki taraf da şikayetçi olmadı. Yine de Savcılık mevcutlu talep etti” dedi.

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cinsel ilişki Alanya

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