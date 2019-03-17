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Sokak ortasında darp edilen kişi, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2019 21:23 | Son Güncelleme

ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilen Cevdet Karakaya (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce darp edilen Cevdet Karakaya (60), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen vatandaşlar, darp edilmiş halde bir erkek görünce, durumu 112 Acil'e bildirdi. İsminin, Cevdet Karaya olduğu tespit edilen yaralı, olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Karakaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

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