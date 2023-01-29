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Sokak ortasında defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada

29.01.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağlayan'da Fitnet K. (37) tartıştığı eski eşi Turgay P. tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Genç kadın, üstündeki mont sayesinde bıçak darbelerinden hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis tarafından yakalanan saldırgan ise tutuklandı. Yaşanan dehşet anları saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Sokak ortasında defalarca bıçakladı! Dehşet anları kamerada

Dehşete düşüren olay, 25 Ocak Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eski eşi Fitnet K.'yı (37) arayan Turgay P., görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadın, Turgay P. ile görüşmeyi kabul ederek sokak üzerinde buluştu. Bir yandan konuşan bir yandan da yürüyen ikili, kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay P., kadının elindeki cep telefonunu almak istedi. Kadının direnmesi üzerine şahıs cebinden çıkarttığı ekmek bıçağıyla kadını sokak ortasında bıçakladı. Şahıs ardından kadının elinden aldığı cep telefonuyla koşarak kaçtı.

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SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI

Kadının çığlıklarını duyan esnaf dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının vücudunda yaptığı kontrollerde, montunun kalın olması nedeniyle bıçağın hafif şekilde yaraladığını belirledi. Ambulansta tedavi yapılan kadın ardından taburcu edildi. Olayın ardından çakışma başlatan polis ekipleri, kadının ifadesini alarak saldırgan eski eşi yakalamak için çalışma başlattı.

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'MONTU KALINDI ONUN SAYESİNDE KURTULDU'

Olayla ilgili konuşan Cihan Tomur, "Galiba hanımefendi eşinden boşanmış. Birlikte buradan geçiyorlardı. Bağırma seslerini duyunca çıktık. Adam o sırada bıçağı sallıyordu, kadını montu kurtardı. Kadının karnında çizilme olmuş. Kadın ve polisler gelmişti. Boşanmışlar ama eski eşi sanırım boşanmasını kaldıramamış. Mevzu bundan ibaret. Mont kalın olmasa kadın bıçağı yemişti. Montu kalındı onun sayesinde kurtuldu. Ambulans ve polisler geldi, bayan da buradaydı. Kadını ambulansla götürdüler. Biz esnaf arkadaşlarla ne oluyor diye çıktığımızda şahıs zaten elinde bıçakla kaçıyordu" dedi.

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SALDIRGAN ESKİ EŞ TUTUKLANDI

Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Turgay P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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