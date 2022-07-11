Sokak ortasında dehşet anları: Ev sahibi kiracısına fena saldırdı! Polis güçlükle yatıştırdı

İstanbul'da ev sahibinin kiracıya yumrukla saldırdığı anlar kameralara da yansıdı! Evde çıkan yangından kiracısını sorumlu tutan ev sahibi ortalığı birbirine kattı. İkilinin tartışması üzerine gerginliğin dozu yükselip kavgaya dönüşürken polis ev sahibini güçlükle yatıştırdı. İşte sokak ortasında yaşanan dehşet anlarının tüm ayrıntıları...
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.
Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.
Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi.
Yangın, kısa sürede söndürüldü.
(DHA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum