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Sokak ortasında dehşet anları: Ev sahibi kiracısına fena saldırdı! Polis güçlükle yatıştırdı

11.07.2022 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde sık sık ev sahipleri ile kiracılar arasında yaşanan gerginliklerin haberleri geliyor. İstanbul'un Avcılar ilçesinde yaşanan son olayın nedeni ise bodrum katta çıkan yangından ev sahibinin kiracıyı sorumlu tutması. Yangını kiracısının çıkardığını ileri süren ev sahibi sokak ortasında kiracısına saldırdı.

Sokak ortasında dehşet anları: Ev sahibi kiracısına fena saldırdı! Polis güçlükle yatıştırdı

İstanbul'da ev sahibinin kiracıya yumrukla saldırdığı anlar kameralara da yansıdı! Evde çıkan yangından kiracısını sorumlu tutan ev sahibi ortalığı birbirine kattı. İkilinin tartışması üzerine gerginliğin dozu yükselip kavgaya dönüşürken polis ev sahibini güçlükle yatıştırdı. İşte sokak ortasında yaşanan dehşet anlarının tüm ayrıntıları...

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BODRUM KATINDA YANGIN ÇIKTI

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Aydın Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

EV SAHİBİYLE KİRACISI BİRBİRİNE GİRDİ

Bölgeyi duman kaplarken, itfaiye erlerinin araçtan indiği sırada ev sahibi, aralarında sorun bulunduğu öne sürülen kiracısı ile tartıştı.

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Ev sahibi yangın çıkardığını ileri sürdüğü kiracısının üzerine yürüyerek yumruk attı. Polis ekipleri, ev sahibini güçlükle sakinleştirdi.

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Yangın, kısa sürede söndürüldü.

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(DHA)

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