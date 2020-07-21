Sokak ortasında dehşet anları! Olayla ilgili şoke eden gelişme

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor. Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor.

'ARA, SANA NE'

Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılanca, tepkilere neden oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, polis, şüpheliyi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Volkan P. ile darp ettiği dini nikahlı eşi Kübra T., Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadeleri alınan ikiliden Kübra T., şikayetçi olmadığını söyledi.

Volkan P., polis merkezindeki ifadesinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Pala, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi.

Kaynak: DHA





