HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokak ortasında dehşet anları! Olayla ilgili şoke eden gelişme

Sokak ortasında dehşet anları! Olayla ilgili şoke eden gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2020 13:20 | Son Güncelleme

Erzurum'da Volkan P., sokak ortasında dini nikahlı eşini saçlarından tutup, küfrederek darp etti. Olayın ardından başlatılan çalışma kapsamında Volkan P. gözaltına alınırken Kübra T.'nin şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Erzurum'da merkez Palandöken ilçesindeki Nenehatun Kadın Doğum Hastanesi bahçesinde çekilen görüntülerde, bir kişi sevgilisi olduğu iddia edilen genç kadını ilk olarak saçlarından tutuyor. Genç kıza hakaretler yağdıran kişi, "Sen benimle dalga mı geçiyorsun, öldürürüm seni" dedikten sonra küfür ve şiddete devam ediyor. Daha sonra genç kızı yere yatıran öfkeli kişi, karın bölgesine yumruk atıyor.

c7d4face8dd7a64c42a1565d358b90a2

'ARA, SANA NE'

Bu sırada olayı cep telefonu ile görüntüleyen bir kadın, "Polisi arıyoruz" deyip tepki gösterince, şiddet uygulayan kişi "Ara sana ne" deyip, darbetmeyi sürdürüyor. Bahçe duvarının yan kısmından geçen başka bir kadın da "Sen kime vuruyorsun, burası dağ başı mı?" deyince genç kızı yerden kaldırdığı görülen kişi, daha sonra bölgeden ayrılıyor.

Cep telefonuyla kaydedilen görüntüler Twitter’da paylaşılanca, tepkilere neden oldu.

9f9dd97b001d3e8af95f19af3970930a

GÖZALTINA ALINDI

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, polis, şüpheliyi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Volkan P. ile darp ettiği dini nikahlı eşi Kübra T., Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadeleri alınan ikiliden Kübra T., şikayetçi olmadığını söyledi.

Volkan P., polis merkezindeki ifadesinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Pala, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?Neden Akıllı Saat Kullanmalısınız?
Koronaya yakalandı! Kendi kendini tedavi ettiKoronaya yakalandı! Kendi kendini tedavi etti
Asperger Sendromu rehberi: Nedir? Belirtileri nelerdir?Asperger Sendromu rehberi: Nedir? Belirtileri nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Toyota 11 yıllık logosunu yeniledi! İşte yeni logo

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bölgede savaş çanları! İki İHA düşürüldü

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bu görüntü olay oldu! 'Kesin kızı üzmüş'

Bomba olay! Eşi genç kadını beğenince...

Bomba olay! Eşi genç kadını beğenince...

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

Pınar cinayetinde yeni gelişme! Katilin ilk ifadesi ortaya çıktı

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

81 ile gönderildi! İçişleri'nden yeni genelge

İlginizi Çekebilir

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

İstanbul Bağcılar’da polis memurunu şehit etmişti! Flaş gelişme

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakanlık'tan Soylu'nun oğluna yönelik iddialara yanıt

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Bakan Soylu'dan Mehmet Metiner'e sert sözler!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Anne ve oğlunun cansız bedenleri su kuyusundan çıktı

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

Diyarbakır'da eski ve yeni eşlerin ev kavgası kanlı bitti

Diğer Haberler
Karabük Valisi açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Vali açıkladı: Kentte toplu bayramlaşmalar yasaklanacak

Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu

Pınar Gültekin'in acılı babası konuştu

İzmir’de bir orman yangını daha

İzmir’de bir orman yangını daha

Diyarbakır’da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi

Termometreler 47 dereceyi gösterdi

Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu: İddia araştırılsın, suç varsa dava açılsın

Müezzinoğlu'ndan flaş talep: Araştırılsın, suç varsa dava açılsın

İzmir'de cinsel saldırı dehşeti! Polis her yerde onu arıyor

İzmir'de cinsel saldırı dehşeti! Polis her yerde onu arıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.