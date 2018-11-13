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Sokak ortasında dehşet anları! Sevgilisini dövüp kaçırmaya çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

Adana'da, eski kız arkadaşının sevgilisini dövüp pompalı tüfek çekerek kaçırmaya çalıştığı öne sürülen Kadir E. ve 4 arkadaşı gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir E., bir süre önce kendisinden ayrılan kız arkadaşı S.A.'nın sevgilisi olduğunu öne sürdüğü Rıfat B.'yi iddiaya göre kaçırmak istedi. Kadir E. arkadaşları E.A., A.O., A.Y. ve Ö.P.'yi de yanına alıp, Rıfat B.'nin peşine düştü. Grup, bir süre takip ettikleri Rıfat B.'yi mahallede tutup dövdü.

Yanındaki pompalı tüfekle havaya bir el ateş açan Kadir E., ardından silahı Rıfat B.'ye doğrulttu. Bu sırada çevre sakinleri müdahale edince şüpheliler, otomobiline binip kaçtı. Olay anı saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten yaralama ve mala zarar verme' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
adana 01 şaşırdıkmı tabiki hayır..
Bu ne rahatlık arkadaş, şimdi erkek oldu yani delikanlı oldu kendini kanıtladı dimi. Arkadaş bigün adam kaçırılır bigün sokakta lise öğrencisi vurulur, ertesi gün iki arkadaş birbirine sıkar. ülkenin ayarları ile oynadılar artık
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